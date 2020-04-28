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10倍回收太驚人！　80個城市發「百億消費券」...民眾買買買

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▲▼人民幣。（圖／路透）

▲大陸80多個地方發放上百億消費券，回收10倍收益。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，大陸全力拚內需，目前有80多個地方，預計發上百億人民幣消費券，主要投向餐飲、旅遊、文化、體育等受疫情影響較大的行業，早期實施的城市，消費回饋效應將超10倍。

根據大陸媒體新京報指出，北京22日陸續發放消費券，西城區宣佈將累計投入1.5億元（單位：人民幣，同下），以政府出資、企業讓利的形式，用於促進市民消費、穩定企業市場。北京經濟技術開發區20日發文稱，將依託戰疫金盾平台，針對每人發放200元消費券，對按政策要求的滯鄂返京人員再發放300元消費券，消費券在開發區商超以及電商平台上抵用。

▲▼ 購物,逛街,買東西,店員,客人,消費。（圖／示意圖／路透社）

▲大陸發消費券刺激人群出門花錢，多半餐飲業受惠。（圖／示意圖／路透社）

該報導指出，截至目前，大陸有約80個省、市、區（縣）宣佈發放消費券，舉例，南京、杭州、湖南、濟南、青島、重慶、東陽等多個省市消費券總金額高達上百億，提振經濟的效果還不錯。總體來看，消費券大多投向餐飲、旅遊、文化、體育等受疫情影響較大的行業，也有一些城市也有補貼當地受影響較大的重點行業。

舉例，橫店影視城所在地的浙江東陽市拿出1000萬元，以發放影視拍攝消費券的形式，用於劇組抵扣在橫店影視文化產業實驗區範圍內的場地租金、餐飲住宿、器材租賃等費用，幫助影視企業和劇組渡過難關。

▲行動裝置消費額在網購星期一時突破21億美元。（圖／路透）

▲大陸發放消費券效果，早期實施城市乘數效應超過10倍。（示意圖／路透）

目前，大陸發放消費券效果開始回收，早期實施城市乘數效應超過10倍。大陸商務部新聞發言人高峰表示，杭州發放的消費券已核銷2.2億元，帶動消費23.7億元，乘數效應達10.7倍。鄭州首期發放5000萬元消費券，發放兩日核銷1152.4萬元，帶動消費1.28億元，乘數效應達11倍。其他地方至少有10倍回收成效。

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