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蘇貞昌邀民進黨立委談紓困　下令部長以後親自回答立委問題

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記者蔣婕妤／台北報導

行政院院長28日中午召集民進黨立委討論紓困，盼能聽見地方民眾聲音。蘇貞昌會中強調，行政院不會發通通有獎的消費券，要幫助真正有需要幫助的人。

蘇貞昌28日邀請執政黨團立法委員超過40人至行政院，針對政府所推動之各類紓困方案，聽取委員意見，廣徵民意。會中包含蘇貞昌、副院長陳其邁，列席的部會包括農委會、衛福部、財政部、金管會、經濟部、文化部、交通部、勞動部以及主計總處之首長、副首長等。

行政院發言人Kolas Yotaka 轉述，會議開始由院長簡短開場、柯總召致詞之後，再由龔政委簡報到目前為止的紓困進度，隨後即開放各委員發言。委員發言踴躍，部會首長也即時回應。委員提出的意見多元並涵蓋各產業，從製造業、中小企業、美髮、小吃、農漁業等，提出各類紓困疑問與建議。討論頻次最高的包括產業紓困標準「業績衰退超過50%」是否有調整空間、50萬小額貸款的還款方式能否更多元、銀行放款的標準能否再鬆綁等。

Kolas 表示，蘇貞昌最後裁示，行政院不發通通有獎的消費券，但力求針對即刻遭遇重大衝擊的企業與個人、急需幫助的經濟弱勢族群紓困，強調會一步一步做好。因此，針對今天委員所提的政策面、作業面所需改善之處，會交由各部會，並要求各部會首長列管督導，追蹤改善進度，回應立委監督，幫助真正需要幫助的人。

政委龔明鑫受訪時表示，蘇貞昌跟黨籍立委花了時間超過兩個多小時討論紓困，大部分立委都有表達希望紓困效率更高、時間更快、手續更簡便，政院也的確往這方向持續努力，因為參與的委員有四十幾位，時間有限之下，蘇貞昌裁示，針對委員意見，各部會應該蒐集起來，之後由部長親自打電話給各委員，說明如何因應。

龔明鑫指出，有些委員表達，民眾認為艱困企業是業績衰退50趴以上，條件太難達到，事實上，這部分可以有彈性，上星期已經有對外宣布，對於不同產業各自有調整空間，但可能訊息還沒傳達給委員，之後會加強說明。另外針對小規模營業人的貸款，現在一年就要人家還錢，負擔較為吃力，昨天有跟銀行公會討論是否放寬到兩年，且前六個月只繳利息不還本。

龔明鑫強調，只要是委員或媒體代民眾轉達的意見，可以改的政院都會盡快改。

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