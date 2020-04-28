拉投資！　陸商務部：自貿試驗區將為外商提供更多支持

▲廣東自貿試驗區深圳前海蛇口片區。（圖／翻攝自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，為推動經濟社會發展快速復甦，大陸商務部表示，將透過自貿試驗區，為外企在華發展提供更多支持。一共提出四個方面政策，包括放寬准入，以及打造更優良的經營、政策、創新環境。

大陸商務部今天召開廣東、天津、福建自貿試驗區建設5週年線上發布會，由發言人高峰主持。商務部自貿區港司司長唐文弘在會上做出上述表示，他指出，這是基於「當前影響世界經濟的各種不確定因素增加，自貿試驗區將統籌推進疫情防控和經濟社會發展，堅定地走在擴大對外開放最前列。」

▲大陸自貿試驗區改革 福建聚焦「閩台金融」。（圖／翻攝自福建自貿試驗區微博）

從四方面為外商在華提供更多支持，分別是打造更加開放透明的准入環境、更加親商護商的經營環境、更加積極精準的政策環境，以及更加活躍高效的創新環境。

唐文弘表示，商務部將進一步壓減自貿試驗區外商投資准入負面清單，在全國自貿試驗區深入開展「證照分離」改革全覆蓋試點；同時，疫情期間，各自貿試驗區一方面加快兌現國家及省市推出的助企紓困政策，一方面即時研究推出多項穩外資政策。

唐文弘補充，今年第一季，全國18個自貿試驗區實際利用外資289億元人民幣，佔全國的13.4%。其中，上海自貿試驗區著力打造國際經濟、金融、貿易、航運中心等建設，浙江聚焦油氣全產業鏈發展，湖北打造積體電路、光電子信息、人工智能、生物醫藥和新能源汽車五大產業集群。

另據深圳衛視報導，《深圳經濟特區前海蛇口自由貿易試驗片區條例（草案）》在今天，已提請深圳市六屆人大常委會第四十一次會議審議， 內容將涉及取消或放寬境外投資在前海蛇口自貿片區的准入限制。

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