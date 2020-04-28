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封閉96天！武漢黃鶴樓重新開放　明起有限度入園

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▲湖北省武漢市著名景區黃鶴樓。（圖／CFP）

▲湖北省武漢市著名景區黃鶴樓。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

自湖北武漢市1月23日「封城」以來，歷經96天，遠近馳名的風景名勝「黃鶴樓」終於要重新開放。據央視報導，黃鶴樓景區今天上午正進行大面積的消毒，為4月29日起恢復開放預作準備。

報導稱，從明天開始，黃鶴樓恢復有限開放，時間為每天上午8時30分至下午5時。對入園遊客將進行限流，日接待最大遊客量為5400人次，其中有4000張票是透過網路銷售，有1400張門票是用於各類免費優惠的人群。

▲▼武漢黃鶴樓將於4月29日恢復開放。（圖／翻攝自央視）

▲武漢黃鶴樓將於4月29日恢復開放，工作人員正在主樓內進行消毒。（圖／翻攝自央視）

據了解，雖武漢市已經於4月8日解除封城，但目前仍屬於疫情防控期間，基於封閉式管理等需要，入園前遊客要用手機掃描「黃鶴樓公園健康碼」並進行體溫測量；其中，健康碼為綠碼且體溫正常的遊客才可以進入，遊覽過程中，需要全程佩戴口罩。

防控期間，黃鶴樓公園門票全價票降為每人60元人民幣，半價票降為每人30元人民幣，景區其他各類優惠辦法維持不變。需要購票的旅客，由於目前不提供現場窗口售票，因此遊客須實名制網路預約購票，再憑身份證或者二維碼（QR Code）進入景區；此外，黃鶴樓主樓部分開放也實施限流，每半小時只能有300名遊客進入。

▲▼武漢黃鶴樓將於4月29日恢復開放。（圖／翻攝自央視）

▲民眾需先網路上購票，經現場認證並體溫檢測等過程才能入園。（圖／翻攝自央視）

事實上，適逢五一假期將至，大陸為一方面確保疫情穩定，另一方面希望促進消費帶動經濟復甦的背景下，近日大陸多省市區均發布旅遊新政，對風景區進行依定程度的管控。中國疾控中心研究員馮錄在國務院記者會上指出，對於大部分近期沒有病例報告的地區，出行旅遊較安全，但仍需保持警惕，老年人、慢性病患者、孕婦等高危人群不建議出遊。

以湖北省為例，目前省內421家A級旅遊景區中，已有273家恢復開放，其中武漢市14家；北京市方面，官方強調「限量開放、有序開放」原則，包含售票的景區、公園同樣需要網路實名制預約、入場。山西、黑龍江等地也推出不同的分時段預約遊覽模式，上海方面則僅開放部分知名景點的戶外場域，而屬於室內的上海東方明珠廣播電視塔，金茂大廈等高樓觀光廳和上海海洋水族館、上海杜莎夫人蠟像館等均未開放。

根據大陸文化和旅遊部、國家衛健委通告，要求疫情防控期間，旅遊景區只開放室外區域，室內場所暫不開放，接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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