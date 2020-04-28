港連3天零確診「放寬檢疫令」　跨境童豁免...台籍客仍需14天檢疫

▲香港連三天零確診，放寬限疫令。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

香港連續第三天零確診，食物及衞生局局長陳肇始今（28日）下午3時召開記者會宣布最新政策。陳肇始表示，除了跨境童、商務客可以豁免，大陸、澳門、台灣抵港人士依然需要強制檢疫14日，有效期延長一個月，從5月7日延長到6月7日，並刊登憲報講述修訂規例，將於明天（29日）生效。

陳肇始表示，涉及第599C章的法例，針對從大陸、澳門及台灣到香港的人，或從大陸以外地方到香港，以及到港前14天內曾在大陸、澳門及台灣逗留的人，必須要強制檢疫14天，有效期將於下周四（5月7日）屆滿。

▲入境香港強制檢疫政策，再延長一個月到6月7日。（示意圖／路透社）

針對此項政策，陳肇始宣布最新消息，強制檢疫「將延長第599C章的規定一個月至6月7日，但豁免商務客、跨境學生及相關跨境服務的提供者。」上述這類豁免人群，必要提供證明文件。至於，入境入士的健康申報措施，繼續延長到8月31日。澳門入境的檢疫安排，港府會與澳門政府再研究調整。

▲香港餐飲業盼望早點放鬆檢疫令。（圖／路透）

有記者提及，等待適當的時機，599C章規例能否放寬？陳肇始說，基於疫情與三個月前不同，需要適時收緊及放鬆，在這之前，必須密切監察疫情發展，謹慎評估風險，再做調整措施。有關修改涉及粵港澳的檢疫安排，不包括台灣，原因是三地的交往頻繁。

陳肇始進一步指出，香港與大陸及澳門交往較頻繁，一來一回在兩地分別接受檢疫14天，合計要28天。未來，大陸來港的人士如能提出健康證明，到港檢測也是陰性反應，不排除可以縮短在港檢疫時間，相關細節還得再討論。