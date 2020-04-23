90萬網紅自爆遭「老師摸下體」看腳臭不臭！　女兒出現才停手...50多人也淚訴

▲周貝蕾自爆初中時遭班導性騷擾。（圖／翻攝自周貝蕾Manon）

記者劉亭／綜合報導

四川綿陽一名吳姓副校長被爆料，長期利用威嚴對學生進行性騷擾、體罰，不管男女學生都感到痛苦不堪，但因為年紀小也不敢反抗。目前學校已將其停職，並且進行調查。

「午夜的龍貓電台」17日先在微博發文表示，初中的吳姓班導最近要升任校長了，叫學生們幫忙轉發，以前受到的照顧，但回想那段黑暗歲月，男生沒事就被拳打腳踢、搧耳光，女生更是被名目張膽地性騷擾、性脅迫，讓他無法再沉默下去，氣憤發文。

在文章發出後，小張被人留言罵「抹黑」、「吳老師是最好的老師」。另一名受害者周貝蕾21日也看不下去發文，「我也是被他性騷擾的其中一位學生，13年過去了…沒敢發聲，今年26歲了君子報仇十年不算晚，我來了」。

26歲的周貝蕾是大陸美妝網紅，微博有90多萬粉絲。周貝蕾表示，自己不是為了想紅或想賺錢，雖然很猶豫，但是身為2個孩子的媽，為了不要再有受害者，才決定站出來。





▲周貝蕾痛批老師動手摸下體。（圖／翻攝自周貝蕾Manon）

周貝蕾指出，在12、13歲的時候，吳某常常動手動腳，包含單獨叫她到辦公室，摸手、拍屁股；更曾在教室拍背、摳內衣扣子，最後更是發生一件差點毀了一輩子的事情。讓她自從2008年後，再也沒有回到學校。

當時吳某帶周貝蕾去家裡單獨補習，藉口牛仔褲太大幫忙提上來，用手直接摸下面，之後還強行脫下周貝蕾的襪子說，「老師看你腳臭不臭」。周貝蕾當下腦袋一片空白，嚇到直接摔倒在地，一直到吳某的女兒意外出現，一切才結束。

除此之外，周貝蕾也回憶，吳某喜歡攝影，曾經叫她和兩名女同學一起去辦公室，吳某要求穿著低腰牛仔褲的同學蹲下，拍攝屁股溝後還問大家「你們覺得好看嗎」，之後存進電腦中；另外吳某更喜歡叫女生們做伏地挺身、蹲下站起等動作，之後盯著胸部和屁股看。





▲網友爆出吳姓老師的惡行。（圖／翻攝自午夜的龍貓電台）

「一直到現在，講到這件事情都發抖！」周貝蕾表示不後悔，在表態8、9個小時以來，就已經收到50多個受害者聯繫，男生、女生都有，「我們所有受害人，沒有任何一個人需要金錢賠償。我們需要吳建峰老師永久撤職，並且公開道歉！受到法律制裁！對未成年的保護可以加強」。

據綿陽東辰國際學校微信公眾號介紹，該校是一所集小初高留學預備教育一體的學校，是全國十佳特色學校、中國西部十大優質品牌學校。校方回應已停止涉事教師的職務，將調查核實。該區教體局也表示，正在進行調查。

▲周貝蕾外型亮麗。（圖／翻攝自周貝蕾Manon）