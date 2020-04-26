從小遭獸父性侵！　媽要求隱瞞「哥嗆沒證據」...受害女崩潰：不被當人

▲性侵示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉亭／綜合報導

父親應該是女兒最強的依靠，但香港一名女生自爆，從小遭到爸爸性侵，直到最近才鼓起勇氣告訴媽媽、哥哥、姐姐，但卻沒有人相信她，反而被質疑，讓她痛苦的說，是我把世界想得太美好。

女網友24日於臉書專頁「名校 Secrets」投稿，從小被爸爸性侵，直到上周才告訴親生媽媽，原以為會獲得支持，但對方卻叫她閉嘴，要隱瞞這件事情，不可以跟哥哥、姐姐說。

過了幾天之後，女網友忍無可忍，還是傳了訊息跟哥哥、姐姐說，以為年紀相近的兩人會比較有同理心，給予幫助。沒想到哥哥卻質疑女網友沒有證據，就算曾經發生，「都發生了，提出來做什麼？」

▲家人反而質疑受害者。（示意圖／CFP）

女網友感到心灰意冷的說，在家裡被性侵怎麼會有證據，身為受害者，反而還要被家人冷言冷語，「我好傷心好失望，沒人理我講得事情，連家裡人都不信我，全家只想維護那個禽獸，沒人想過幫我，沒人當我是人，我真是好辛苦好難受，應該怎麼辦」。

許多網友們看見PO文後紛紛留言，「先找社工後報警」、「找社工幫忙，性侵是很嚴重的，不要忍，你沒有錯」、「雖然是真的，但你需要證據證實，如果公開之後就會受到很大的壓力與挑戰」、「大家都會幫你」、「你要堅強挺過去，加油」。

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