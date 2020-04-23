21歲女慘成性奴被惡男禁錮23天　打火機火烤皮膚逼她喝下排泄物

▲女子被前銀行員綁架後，每天都遭到酷刑。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭州34歲男子克里裡(Nicholas John Crilley)3年前犯下駭人綁架案震驚社會，他在禁錮受害人的23天期間，不但天天性侵虐打，還強迫對方喝下自身糞水並用火燒，變態行徑讓對方身心飽受煎熬，本月21日被布里斯本(Brisbane)地方法院宣判罪成，將有可能判處終身監禁。

原本在銀行工作的克里裡被指控，2017年7月將一名21歲女性綁架至郊區連排別墅中，禁錮虐待長達23天，除了每天進行例行性性侵，用打火機點燃丙酮燒傷對方，並把滾燙熱水澆在下體，還逼對方吃下自身嘔吐物與糞便，並要對方選擇自己的死亡方式，看是要被槍殺還被車撞等。

傷痕累累的受害人被救出時，由於身上傷勢太重，第一時間醫護人員還以為她已經身亡，直到聽到她所發出的呻吟聲，就醫發現頭骨多處骨折、臉上有很深的刀傷、全身46%皮膚嚴重燒燙傷導致永久性毀容。

本案近來開庭時，檢察官庫皮納(Sandra Cupina)控訴，受害人臉上一部分組織受到嚴重感染，還長出蛆蟲，「如果她當初沒被送到醫院治療，她就會死」。受害人也勇敢出庭表示，發生在自己身上的痛苦經歷曾讓她擔心，以後自己再也無法擁有朋友、情人與工作，因為恐怖的長相常常會讓陌生人好奇看著她，好像自己是一個怪物。

3年過去了，受害人卻還是每天仍在努力克服兇嫌所帶來的傷害，她的牙齒被打斷、鼻樑被打碎得進行大型手術，頭皮被燒傷得戴假髮，眼睛也因為被倒入熱水而視力下降，至今仍在學習重新走路，但其中最難恢復的是心理上的創傷。克里裡當庭對被指控的54項罪名認罪，法院將於5月1日開庭時正式宣判他的罪刑。