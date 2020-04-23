狼師黑板寫「時間像乳溝」又熊抱男學生　判刑4月定讞

▲黃姓男子擔任班導師期間，熊抱學生，造成學生不適。（示意圖／資料照片）

記者吳銘峯／台北報導

曾任內湖某高職班導師的黃姓男子，在2015、2016年間任教時，曾在黑板上寫下「時間就像乳溝一樣、擠一擠就有」遭校方告誡，之後某位16歲男學生遲到遭罰打掃時，黃男竟以雙手從後方熊抱學生，學生提告性騷擾，一審將黃男判刑4月，案經上訴，高等法院駁回上訴，將黃男判刑4月，得易科罰金12萬定讞。

判決指出，2016年1、2月間某日，當時16歲的男學生因學生上課遲到，被處罰在放學後留下來打掃環境，32歲的黃男竟站在學生身後，趁學生不注意之際，用雙手自後方熊抱學生腹部，學生驚嚇、推開老師。學生返家後告知母親，母親不滿，到學校發送傳單，揭露黃男的惡行；另外也提告性騷擾。

學校性別平等教育委員會進行調查，最後認定黃男共有6個不當行為，除了熊抱學生以外，還在班級慶生活動用刮鬍泡砸學生下體，另外上課時也說「教室怎麼有陰道的味道（音似：有應到的未到）」之黃色笑話；另外也在全班面前質問某學生是否曾有性行為，還在班級的LINE群組中，傳出「尻秋慶（台語：打手槍），男性自慰」的訊息，另外也兩度手滑屁股、用膝蓋碰觸學生下半身隱私部位等不當肢體動作。校方記兩小過結案。

校方最後在2017年9月間將黃男解聘，但解聘前校方先給予黃男事假，並予以支薪。監察院最後對校方與台北市教育局提出糾正，並要求追回薪資39萬餘元。

至於他熊抱男學生部分，一審將他判刑4月，得易科罰金。案經上訴，高等法院仍認定黃男有罪，高院還認為，黃男係成年人，應尊重被害學生之身體自主權利，但卻率爾自被害學生背後環抱腹部，顯已逾正常肢體互動之界線，並已引起被害學生不舒服、生氣等嫌惡感，況又伸手觸摸臀部，益徵帶有性含意之調戲行為，足見黃男確係出於性騷擾意圖而性騷擾。高院因此駁回上訴，將他判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。