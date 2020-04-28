比爾蓋茲：美國各州為經濟解放　怕會成為下個紐約

▲比爾蓋茲。（圖／翻攝自YouTube／Marques Brownlee）

實習記者崔子柔／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日談到新冠肺炎疫情影響之下，應待何時才能重啟經濟，他表示，美國有些州如果太早把限制鬆綁，可能會讓確診人數暴增，甚至擴張到像紐約一樣的規模，最重要的是應該繼續擴大病毒檢測機制，並分階段進行解禁。

根據《CNN》報導，先前有公共衛生專家警告，任何州都不該在5月1日前開放，但仍有一些州已準備放寬社交距離限制，同時美國確診數已達96萬，超過5萬4000人死亡。

比爾蓋茲表示，確實有些地區受疫情影響較小，但這不代表他們不存在風險，急著開放可能造成確診病例陷入暴增，甚至擴張到和紐約一樣的程度，這樣讓病毒持續蔓延，就又延緩擺脫疫情的腳步，「我們對開放經濟活動的順序還有點天真。」

比爾蓋茲也說，成功的經濟開放要分階段進行，統整WHO、公衛專家、經濟學家的意見，評斷必須開放的社會要素，在解禁時也要顧及安全措施，且需清楚解禁的後果。

比爾蓋茲表示，美國新檢測機制每日約能進行40萬至50萬次採檢，但這仍然做不到完善追蹤，必須繼續擴大，而各州階段解禁的重點應放在學校、製造業、建築業等「高價值」的部分。