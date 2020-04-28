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中澳爭端升溫…澳洲「絕不屈服」經濟制裁！貿易部長：中國需要我們

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▲▼澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）。（圖／翻攝自Facebook／Simon Birmingham）

▲澳洲貿易部長伯明罕。（圖／翻攝自Facebook／Simon Birmingham）

記者張方瑀／綜合報導

新冠疫情爆發以來，澳洲政府不斷呼籲，必須獨立調查病毒起源、改革世界衛生組織，而此舉也引發中國不滿，揚言發起「抵制澳洲貨」等經濟制裁。而澳洲貿易部長伯明罕28日表示，澳洲不會因此屈服，不會改變國家安全政策立場。

中國是澳州煤鐵礦、葡萄酒、牛肉和教育等出口產品的最大單一市場，約占澳洲貿易總額的26％；但伯明罕（Simon Birmingham）強調，澳洲會在印度和歐盟之間，找尋其他機會，「中國需要我們，我們不會忘記這一點，中國工業的關鍵原料，鐵礦、煤炭和天然氣都是來自澳洲，對中國來說，要找到替代品並不容易。」

伯明罕表示，澳洲不會因為經濟脅迫，而改變該國在重大公共衛生問題上的政策立場，「就像我們不會改變國家安全的政策立場一樣。」伯明罕說，隨著全球死亡人數不斷增加，人民當然會期待，也會要求自己的政府保持調查透明，避免事件重演。

中國駐澳洲大使成競業日前警告澳洲當局，澳洲推動的調查非常危險，且不會受到全球領導人的支持，也可能會讓中國民眾拒絕使用澳洲貨。當時澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）也在第一時間反擊表示，澳洲不會接受經濟制裁，並強調，現在正是全球需要合作的時候。

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