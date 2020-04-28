槓上澳洲記者！耿爽：去看大陸網友留言「你覺得是機器人發的嗎？」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳洲政府近日要求國際社會就新冠病毒起源對大陸展開獨立調查，此舉被陸駐澳大使成競業指將引起大陸民眾不滿，掀起民間抵制潮。澳洲一名記者28日在陸外交部的記者會上，向發言人耿爽提及此問題，爆發激烈爭辯，記者認為民眾沒有對澳洲不滿，暗指陸官方威脅抵制，耿爽則叫記者自己去看網友留言，但又被澳媒記者認為網路可信度低，耿爽再度回應，「你覺得這些言論是機器人嗎？」

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耿爽起先是在回答英國《路透社》記者關於澳洲政府指控陸駐澳大使成競業「威脅抵制」澳洲的問題，他表示，中方始終堅持在相互尊重平等相待的基礎上發展同其他國家的友好合作關係，「我建議大家仔細閱讀中國大使接受採訪的原文，大使的表態是對澳方近來的一些錯誤言行引起中國人民不滿的擔憂，也是對兩國關係可能受到影響的擔憂，這有什麼問題嗎？我不知道所謂『經濟脅迫』的說法從何談起？」

耿爽指出，在當前新冠肺炎疫情對世界經濟造成全面衝擊的情況下，中國願同世界各國加強合作，守望相助，共克時艱，為全人類的健康福祉做出貢獻，「但我們也希望其他國家能夠同中方一道，多做有利於國際合作和增進互信的事，而不是說一套做一套。」

就在此時，一名澳洲媒體的記者追問，「中國大使說中國普通民眾對澳洲不滿，但是我沒有聽到這種聲音。」

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耿爽聽完問題後回答，「你沒有聽過嗎？你想聽嗎？我建議你上一下中國的網絡，很多人老批評中國的網絡不自由不開放，你上網看看中國普通民眾對當前中澳關係、對澳方最近言行的反應和評論。」

澳媒記者又接著追問，「我不相信網絡空間的言論，我沒有在中國現實社會中聽到任何普通民眾對澳洲有不滿。」

耿爽隨即反問，「你覺得網絡上的言論都不是真實的嗎？你覺得這些言論是誰發出的呢？是機器人嗎？」

耿爽還說，「如果你在真實世界中沒有聽到（這些）言論，證明你的接觸面還不夠廣，希望你作為一個駐華記者，能夠真正深入中國社會，了解中國普通民眾的所思所想，這樣你才能真實客觀全面準確地報導中國。」