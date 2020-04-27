史上最年輕特級廚師小當家！8歲學生宅家70天學會30道菜　爸：別低估小孩

▲繆葦杭媽媽看到兒子如此懂事，「他做的每一樣東西，我都覺得很欣慰、很開心吧！」（圖／翻攝《江蘇廣電總台‧融媒體新聞中心》）

記者陳俊宏／綜合報導

因新冠肺炎疫情，大陸學生放了史上最長寒假。江蘇省揚州市8歲男童繆葦杭在70天內，跟著爸爸在廚房苦練，學會了30多道菜，煎炒烹炸樣樣行，成為名副其實的「小廚神」。父親表示，永遠不要低估小孩的潛力。有網友拿《中華一番》漫畫中的男主角劉昂星比喻，直呼「真是史上最年輕的特級廚師小當家！」

《光明網》報導，聽說任何一件事堅持21天就會成為習慣，於是，這個加長版的寒假裡，繆葦杭為自己制定了一個「烹飪小達人」計劃，2月11日起，將居家學習的主陣地從書房移到了廚房。

繆葦杭說，「一開始做的是最簡單的煮餃子、煮麵、煎雞蛋，漸漸難度升級，學炒菜，現在還會做紅燒魚等等。」他在日記裡寫道，「第一次煎雞蛋時，心怦怦地跳，手抖得厲害，腿都站不穩了，差點趴了，就害怕把雞蛋煎糊掉。」

▼繆葦杭架式十足。（圖／翻攝《江蘇廣電總台‧融媒體新聞中心》）

記者註意到，繆葦杭不僅做菜用心，還特別重視擺盤，比如紅燒魚上放點菜葉、荷包蛋上用番茄醬畫笑臉等。8歲小朋友掌勺當大廚，絕非易事，為了鼓勵繆葦杭嘗試，他的爸爸主動請纓給他當老師和助手。

「一開始他肯定是依葫蘆畫瓢，我給他把食材配好，他負責炒，我在旁邊提醒放糖、放鹽。」繆爸爸告訴記者，為了全力支持杭杭的「小達人」計劃，還專門給他配了一個鍋，讓他可以自己操作。

值得一提的是，繆爸爸說，「廚房小達人」計劃不僅僅是在做飯，他在做菜的候，還會和杭杭聊廚房裡的物理知識，比如「熱油鍋沾水為什麼會炸？是因為水高溫氣化」、「菜要翻炒一是為了食材受熱均勻，二是為了食材和調味品充分混合，便於入味」等。

▼父子倆擠在廚房做菜的背影。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

▼繆葦杭用手測試油溫。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

在這個成長計劃裡，繆葦杭的父母也看到了他的成長。爸爸欣慰地指出，「偶爾燙著了，他非常淡定，就去用冷水沖，或者自己拿冰袋敷，他說這在廚房是正常的。」

「他做的每一樣東西，我都覺得很欣慰、很開心吧！」而繆葦杭媽媽丁女士每天在朋友圈，記錄兒子成為大廚的經歷，「他現在會做30多道家常菜，前提是要幫他把食材配好」；經過一個寒假的訓練，現在每天杭杭都積極主動地去準備飯菜、拿筷子，並向父母徵詢意見和建議以便改進。

尤其讓丁女士暖心的是，繆葦杭和爸爸一樣，是一個十足的「暖男」，經常在她工作有些累的時候，端上一份煎雞蛋或是麵條。爸爸也說，孩子的潛能是無限的，永遠不要低估小孩的潛力，與其說孩子在成長，不如說孩子帶家長一起成長。

▲▼繆葦杭做出各式佳餚。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

▼爸爸帶領兒子成為小廚神。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

▼母親記錄兒子成為小廚神之路。（圖／翻攝《荔枝新聞》）