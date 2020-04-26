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25歲陽光男「肚子痛一個多月」竟是肝癌晚期　醫：感染可能已有25年

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胃痛,肚子痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲在臨床診療時，醫師遇到過許多像小吳一樣的患者，他們多是因為上腹部疼痛到醫院就診，最終被診斷為肝癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省一名25歲陽光小夥子小吳（化名）肚子痛了一個多月，到醫院一查，竟然發現巨大腫瘤、已是肝癌晚期，這個結果讓他和家人都難以接受，年紀輕輕怎麼會患如此重病？

《FM93交通之聲》報導，接診的杭州市西溪醫院腫瘤科主任醫師餘吉仙，在查看所有的病歷和檢查單後，判斷小吳的病根可能早在25年前就埋下了，雖然他只有25歲，但感染B型肝炎可能已有25年。

小吳身高175公分，身材瘦瘦高高，是名陽光大男孩；兩年前體檢時，他偶然發現B型肝炎陽性，但肝功能基本正常，當時因為自覺身體沒什麼異常，就沒有引起重視。

「今年2月，我左上腹開始感覺刺痛不適，有時左下腹也跟著痛，厲害時痛得渾身冒汗。」小吳說，3月23日，忍受不了腹痛的他，到醫院做了腹部電腦斷層攝影（CT），檢查結果讓他大吃一驚，肝多發占位，可能是肝癌。

▼小吳肚子痛了一個多月，到醫院一查，竟已是肝癌晚期。（示意圖／翻攝123RF免費圖庫）

▲▼示意圖,保健,男,痛苦,胃,疼痛,診斷,醫療,肝臟,問題,症狀（圖／123RF）

一家人始終不敢相信這個檢查結果，直到最近小吳轉院到了市西溪醫院。餘吉仙主任醫師查看小吳的病歷後，讓他復查了CT，檢查結果並沒有出現轉機，他的肝臟上長有一顆巨大腫瘤，伴肝內轉移、肺轉移。

「很遺憾，小伙子已經失去了手術介入、肝移植等治療機會。」餘吉仙說，這麼年輕就患上重病，一定有些原因，她找到小吳家人，詳細了解家族病史。原來，小吳的母親是B肝患者，他很可能透過母嬰垂直傳播，感染B肝病毒，雖然今年只有25歲，但感染B肝可能已有25年。

在臨床診療時，餘吉仙遇到過許多像小吳一樣的患者，他們多是因為上腹部疼痛到醫院就診，最終被診斷為肝癌，其中大多已是晚期，錯過了手術治療的最佳時機。

「晚期肝癌患者5年生存率僅為12.9%。」餘吉仙表示，肝癌患者大多沒有明顯症狀，因此加強肝癌高危險人群的定期檢查非常重要。而這些人包括B肝或C型肝炎病毒感染、過度飲酒、非酒精性脂肪性肝炎、各種其他原因引起的肝硬化、有肝癌家族史。

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