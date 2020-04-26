美前駐聯合國大使發動「挺台入世衛，抵制中共霸凌」　5大訴求連署將達標

▲海利23日推文表示，他們長期對中共構成的威脅發出警告，現在外界能清楚看見中國有多危險。（圖／資料照／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國前駐聯合國大使海利近日發動連署，要求美國國會調查中國隱匿疫情、支持台灣加入世衛組織，並將重要醫療製造業移回美國。才短短2天，已有超過6萬7000人加入連署。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）持續肆虐全美，各界紛紛傳出究責中國及世界衛生組織（WHO）的聲浪。2017至2018年間擔任美國駐聯合國大使的海利（Nikki Haley）23日發起線上連署，要求國會阻止中國撒謊及持續擴張其影響力。

海利在連署網頁中表示，中國政府必須就對疫情撒謊一事被究責，美國國會現在就該做出回應。她呼籲外界，加入連署，一起阻止中國在美國及世界各地影響力日益增加。

▼海利發起連署。（圖／翻攝「Stop Communist China」網站）

海利一連列出5項訴求，其中包括調查中共疫情爆發初期隱匿一事；將醫療設備及藥品製造移回美國，讓重要物資得以擺脫中國束縛；及要求中國提供給聯合國及其他國際組織的資金，須符合其世界第二大經濟體身分，而非窮困的開發中國家。

此外，海利也要求美國國會支持台灣，抵制中共對台霸凌並允許台灣加入世衛。她也主張，國會應要求全美大專院校，揭露所有接受中國政府資助的教授、研究人員名單。

海利23日推文表示，他們長期對中共構成的威脅發出警告，現在外界能清楚看見中國有多危險。她強調：「示警的時間已經過去了，我們必須拿出行動來保護美國安全、健康及繁榮。」

截至發稿為止，已有6萬7216人加入連署，預計短期就能達到10萬人門檻。