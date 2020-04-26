她耳鳴一周檢查驚見「白色棉絮狀」　光一照還到處爬…醫曝真相

▲醫師發現患者外耳道有東西，白色棉絮狀。（圖／翻攝《綿陽晚報》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸四川省綿陽市一名女子因耳朵不適，來到醫院檢查才發現，居然是因為有隻蜘蛛在她的耳朵裡「結了網，安了家」。至於蜘蛛是怎麼跑進去的？患者也回憶起最近一周做了什麼事。

陸媒報導，據綿陽市中醫醫院耳鼻咽喉科副主任醫師劉軍介紹，22日下午4時許，他正在上門診時，一對母女走進診室。他詢問哪兒不舒服，其中年長的母親說她耳鳴，偶爾發癢，還伴隨著刺痛。

劉軍隨後對患者進行初步檢查，發現外耳道有東西，白色棉絮狀，為了儘快幫患者查清病因，他建議做耳內鏡檢查。果不其然，醫師一檢查發現驚人一幕，她的耳膜裡竟然住著一隻活蜘蛛，受到光照驚擾後還反覆爬。

▼蜘蛛爬進患者的耳朵結網。（圖／翻攝《綿陽晚報》）

為了不傷及耳道，劉軍滴了一些藥水，1分鐘不到，先將蜘蛛麻醉，等牠失去反抗和逃跑能力後，再將其順利取出。隨後，對於蜘蛛織的網，他又用生理鹽水進行清理。

麻醉後的蜘蛛被取出後一會就醒了，直徑約3、4公釐。至於蜘蛛是怎麼進去的？據患者介紹，一周前，她曾在園子裡打理過葡萄，估計蜘蛛是那時鑽進去，不久就出現了耳鳴、偶爾發癢，還伴隨著刺痛等感覺。

鑒於新冠肺炎疫情期間的諸多不便，患者並未及時就醫，一周後實在忍受不了了，決定到醫院來看看，讓她萬萬沒想到的是，蜘蛛竟已在耳朵內結網安家！醫師表示，幸好蜘蛛體積小，並沒有穿破耳膜，否則聽力可能還會受到影響。

▼蜘蛛被麻醉取出，直徑約3、4公釐。（圖／翻攝《綿陽晚報》）