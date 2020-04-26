狂灌14罐飲料！9歲女體重破百還吞下妹的奶嘴　X光、超音波、聽診器全失效

▲小曼平素就喜歡暴飲暴食，吃東西狼吞虎咽。（圖／翻攝大河報天天健康官方頭條號）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸河南省兒童醫院內分泌遺傳代謝科病房，近日轉來一名特殊的患兒小曼（化名），她是名9歲的小姑娘，可體重卻超過100公斤，是同齡孩子的3.5倍。她因連續飲用14罐飲料（約3500ml）後，出現腹瀉、腹痛、嘔吐，且嘔吐物含糞質，病情十分嚴重，被父親匆忙帶來就醫。

《大河報天天健康官方頭條號》報導，小曼的腹部被厚厚的脂肪層包圍，醫生觸診檢查無法進行；醫生的得力助手「聽診器」無法聽到腸鳴音，超音波、X光檢查也敗下陣來。

內分泌遺傳代謝科主任衛海燕迅速組織院內多學科會診（MDT），消化、普外、呼吸、神經、影像科等多位專家一同討論孩子的病情。大家一致認為，小曼除了存在基礎病代謝綜合徵（重度肥胖症、高血壓、高血脂、高尿酸）外，還存在不完全性腸梗阻。

▼小曼狂灌14罐飲料。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

專家根據病情為小曼制定治療方案，在給予禁食水、胃腸減壓、清潔灌腸、維持內環境穩定、積極抗感染等治療下，小曼的病情也在逐漸好轉；但與其他類似情況的兒童相比，她的病情恢復進程還是慢。

後來該院大外科、普外科主任侯廣軍來給小曼會診，反覆詢問孩子是否進食異物，但小曼爸爸堅決否認。然而，專家對小曼進行肛診時，竟取出了一個嬰兒橡膠奶嘴！

原來，小曼平素就喜歡暴飲暴食，吃東西狼吞虎咽，無意間將家裡3月齡妹妹的奶嘴吞入消化道。至此，小曼的所有病因和癥結都已經全部找到，經過後續治療，病情迅速得到緩解，但消除肥胖不是一朝一夕的事。