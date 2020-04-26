桃園惡狼強押企圖性侵　女學生爸爸親訴「事件全程」：全家上了重要一課

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市大園一名女學生23日下午放學時，遭到54歲王姓男子強拉上車，試圖載到偏僻的公園性侵，所幸她趁隙逃跑並向附近居民求救，王男事後也迅速被警方逮捕送辦。女學生父親25日獲女兒同意後，在臉書描述整起事件過程，除感謝幫忙與關心的每一個人外，也透露「女兒很好，很安全，很勇敢，真的萬幸。」

女學生父親25日在臉書轉述整起事件的發生經過，從女兒放學時被王男強拉上車，接著趁隙逃跑並向附近居民求救，打電話報警並告訴家人被綁架，從事發到做完筆錄「女兒堅強的令人難過，這中間所經歷的一切，是我們無法體會的，女兒表現的很棒，真的。」

▲被惡徒強拉上車冷靜逃跑，桃園女學生父親臉書感嘆：「女兒表現的很棒，真的。」（圖／翻攝自臉書）

他表示，自己趕到現場接到女兒的瞬間，聽著女兒撕裂大聲「爸爸」，在他懷裡恐懼痛哭的樣子，讓他的心理很難過「痛死我了」。後續跟學校開會討論處理方式時，他表示不希望女兒受到二度傷害，但也想讓女兒知道「妳沒有錯，妳很勇敢，是妳提供警方正確資訊，進而將歹徒逮捕歸案。」

爸爸透露，他希望整起事件可以「不隱匿、不躲藏、滿足同學的好奇心，讓受害者不被貼上標籤，可以正常的過學校生活」，校方能觀察女兒心理層面的傷害，幫忙給予所需要的資源如心理輔導等，同時嚴禁同學拿此事當成玩笑或是言語攻擊，對女兒造成二次、三次傷害。

▲爸爸想讓女兒知道「妳沒有錯，妳很勇敢，是妳提供警方正確資訊，進而將歹徒逮捕歸案」。（圖／翻攝自臉書）

女學生的爸爸最後表示，「女兒這次把我們家都上了我一課，原來他瘦小的身體卻有強大的能量，萬幸，真的萬幸」，真的很謝謝桃園市全部警察同仁的全力幫助，也感謝路邊好心的民宅一家人、提供行車記錄器車主與關心此事的朋友，「女兒很好，很安全，很勇敢，她是本事件唯一的Key man，她是贏家。」

▲王男24日凌晨被警方逮捕送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）