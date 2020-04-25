桃園居家檢疫男「吸笑氣」拒絕查訪　警破門！強制送醫並隔離

▲桃園居家檢疫男疑吸食笑氣拒查訪，警方破門強制送醫。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區一名正在居家檢疫的男子，因規避區公所人員查訪，經苦勸1個小時後，這名居家檢疫的男子仍不予理會，衛生局人員決定實施強制力，並由蘆竹消防分隊人員破門入屋，員警進入屋內後，發現屋內客廳擺放一瓶笑氣鋼瓶，男子躺臥在床上，精神恍忽，員警以防疫專車強制將男子送醫診療，並且集中隔離。

▲苦勸1個小時居家檢疫男仍拒開門，警方進行破門。（圖／翻攝自網路）



市長鄭文燦25日也在防疫會議揭露此事，感謝衛生、警消等局處保持警戒，將疑吸食笑氣拒查訪的男子送醫隔離。蘆竹警分局指出，24日晚間23時50分許，該分局轄內一名居家檢疫的男子規避區公所人員查訪，並拒絕開門，查訪人員在苦勸了一個小時後，這名居家檢疫的男子仍是不予理會，最後衛生局人員決定實施強制力，由蘆竹消防分隊人員破門入屋。

員警進入屋內後，發現屋內客廳擺放有一瓶笑氣鋼瓶，而男子躺臥在床上，精神狀況不佳，無法清楚對談。最後員警以防疫專車強制將男子送醫診療，並且集中隔離。警方表示，目前這名男子接受集中隔離，至於是否有吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品一事，待其安全出院後，再行調查。

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