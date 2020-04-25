土地公廟前攬客...桃園辣妹剛脫衣服！他秒掏「關鍵東西」　下秒竟遭出拳痛毆

▲阿傑媒介女子賣淫，因此被判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名有前科的男子「阿傑」（化名）媒介一名應召女子「花花」（化名），以每次2千元的價碼，與不特定男客進行性交易，而他自己從中收取800元的酬勞，其餘才歸花花所有。對此，桃園地院審理後，依法判阿傑6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑基於意圖使女子與他人性交之行為，而媒介以營利之犯意，在土地公廟招攬男客，讓花花與不特定男客從事性交易，自己從中收取傭金，但他們詭異的營業方式，沒多久便引發警方懷疑。其中一名員警喬裝成尋芳客，到店內假意消費。阿傑介紹完消費方式後，便將員警帶到房內，而當房內的花花脫去上衣，準備開始性交易時，警方隨即表明身分。

怎料，警方表明身分後，花花不僅抗拒逮捕，還不斷大聲呼救，而另名共犯「阿生」（化名）聽到後，竟衝進房間內毆打員警，儘管警方再度表明警察身分，阿生仍是將他的眼鏡打落，造成其左眼出血受傷。

對此，法官認為，阿傑為了營利，竟然在土地公廟前攬客，讓外籍女子花花與人進行性交易，此舉已經破壞善良風俗、敗壞社會風氣，因此依共同意圖使女子與他人性交之行為，而容留以營利，累犯，處有期徒刑6月，如易科罰金得以1千元折算一日。

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