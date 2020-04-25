7年前被她告性侵上手銬腳鐐　無罪後他求償50萬！法官打臉：過2年期限了

▲彰化阿雄因為1樁7年前不起訴案，被上手銬腳鐐身心受創因而提出民事求償。（示意圖／達志影像）

記者唐詠絮／彰化報導

「阿雄」去年2度到阿嬌的工作室踹門毀壞器具，沒想到再因為7年前一件不起訴的性侵案，警方當年將他從南投以手銬、腳鐐，押解到彰化經過8小時偵訊還留置一夜，讓他身心受創，提出民事求償，要阿嬌賠償慰撫金50萬元，但彰化地院認為侵權行為所生損害賠償請求權，二年間不行使而消滅，駁回請求。

阿雄與阿嬌2人相識許久，因感情及債務等糾紛長期糾纏不清，2012年5月間阿雄對阿嬌性侵，被阿嬌報警提出強盜、妨害性自主等罪刑事告訴，後來檢方偵查後認為阿嬌指訴與所提各項證物、證人證言均屬有疑而不足採取的理由，3個月後做出不起訴處分。

2019年5月間2人先是在電話中起爭執，後來阿雄2度到阿嬌的工作室踹門、將放置在工作室內之化妝品、鏡子等物品砸摔在地，現場零落不堪，阿嬌報警提告，今年1月彰化地院依阿雄犯毀損他人物品罪，共貳罪，合併應執行30日，可易科罰金，目前還在上訴中。

阿雄認為當年被阿嬌報警提告性侵，遭員警分局員警以手銬、腳鐐，從南投縣南投市、押解到彰化住處及警分局偵訊8 小時及押解到彰化地檢扣留一夜，致伊身心受創，常作惡夢，信用破產及名譽掃地，精神痛苦異常，要阿嬌賠償慰撫金50萬元。

彰化地院法官認為，阿雄實際上有無被阿嬌指訴強盜、妨害性自主等犯行，唯有他自己最清楚，如果認為阿嬌所提刑事告訴，為故意不實的誣告，致其遭警執行拘提搜索，身心有受創，最遲於當年9月接獲檢察官不起訴處分書時，算其損害賠償請求權時效，很顯然已經過了2年時效期而消滅。

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