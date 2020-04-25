　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎樓下遭陌生男伸狼爪…他驚喊「我不是你的菜」　嚇傻急報警：我被X了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲性侵,變態,性騷擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子阿慶（化名）11年前遭邱男性侵，經比對DNA確定相符，但卻因證據有瑕疵，未獲勝訴。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

男子阿慶（化名）11年前控訴遭邱姓男子性侵，但案件直到2019年邱男另涉別案，警方獲得他DNA，經比對發現與阿慶當初被性侵的DNA檢體相符後，檢方才依強制性交罪起訴邱男。法院審理時認為，阿慶被侵犯當下未對外求救，事後也無明顯外傷，實在難認邱男有性侵犯行，審結因證據有瑕疵，判邱男無罪。可上訴。

阿慶2009年11月26日凌晨原本在某會館與朋友喝酒，怎料過程中雙方發生爭吵，他一氣之下獨自跑出會館坐在騎樓下，當時陌生人邱男上前關心，他簡述事情經過後，2人開始閒聊。

過沒多久，邱男就主動詢問阿慶性向，獲知對方也是同性戀後便開口問，「你是1號還是0號？」阿慶表示自己兩者都可以後，邱男竟開始對阿慶上下其手，摸他胸部、下體及全身，期間雖阿慶有向邱男表示，「我不是你的菜，聊天就好」，但邱男仍不善罷甘休，先是用力下壓阿慶的頭，強迫阿慶幫自己口交，後來更直接從後方硬上侵入得逞，事畢，快速穿上衣服步行離開。

阿慶被侵犯後，嚇的直衝警局報案，他緊張向警方表示，「我被騙了，被雞姦了！」同時也趕緊去附近醫院採集肛門處邱男遺留的精液，以利後續做DNA比對。

事隔多年，邱男因犯下其他案件被逮捕歸案，檢方採集他DNA與11年前的性侵案比對後，發現他犯嫌重大，速將他依強制性交罪起訴。

台中地院審理時質疑，阿慶被侵犯當下既然不願意，為何沒有在邱男脫褲子時趁隙脫逃，或對外呼喊求援？且他報案時僅表示自己「被騙被雞姦」，對於步行離開的邱男，竟沒有記憶任何相關特徵，實在有些奇怪。法官勘驗當時驗傷結果發現阿慶「無明顯外傷」，覺得對此實在難認他有遭侵犯，認為縱使2人發生性關係事實為真，但總不能僅以上述單一且具瑕疵的證據就做判定，審結判邱男無罪。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
羅志祥偷吃！宅神10字開砲了　狠列出罪狀
人妻偷吃同事讚：1天5次都可！老公驚見「誰准你亂X」訊息崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中出現老鷹俯衝攻擊！「利爪捏抓頭」血流滿面　被害人驚魂：下次要撐傘

琉球漁船回報器故障　航經印尼海域疑「未掛國旗」被查扣

騎樓下遭陌生男伸狼爪…他驚喊「我不是你的菜」　嚇傻急報警：我被X了

7年前被她告性侵上手銬腳鐐　無罪後他求償50萬！法官打臉：過2年期限了

快訊／台南2歲童頭卡公園鐵欄杆　消防員「一個勢」平安拉出

娃娃機店裡放「裸露大波」公仔外盒...火速遭逮捕沒收！他喊冤：沒要給人夾

無照男「時速破百撞死人」　酒測0.85竟辯：事後到摩鐵喝「壓驚酒」

狼犬未拴繩！男護瑪爾濟斯「人狗都被咬」慘縫10多針…他塞6000元紅包想打發

亂傳恩主公有確診病例…女網友影射「醫護撤離中」！衛生局闢謠：妳已經觸法

捷運站前等紅燈...她「腿突然濕濕的」！轉身見這幕嚇傻：露出一顆頭頭

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

台中出現老鷹俯衝攻擊！「利爪捏抓頭」血流滿面　被害人驚魂：下次要撐傘

琉球漁船回報器故障　航經印尼海域疑「未掛國旗」被查扣

騎樓下遭陌生男伸狼爪…他驚喊「我不是你的菜」　嚇傻急報警：我被X了

7年前被她告性侵上手銬腳鐐　無罪後他求償50萬！法官打臉：過2年期限了

快訊／台南2歲童頭卡公園鐵欄杆　消防員「一個勢」平安拉出

娃娃機店裡放「裸露大波」公仔外盒...火速遭逮捕沒收！他喊冤：沒要給人夾

無照男「時速破百撞死人」　酒測0.85竟辯：事後到摩鐵喝「壓驚酒」

狼犬未拴繩！男護瑪爾濟斯「人狗都被咬」慘縫10多針…他塞6000元紅包想打發

亂傳恩主公有確診病例…女網友影射「醫護撤離中」！衛生局闢謠：妳已經觸法

捷運站前等紅燈...她「腿突然濕濕的」！轉身見這幕嚇傻：露出一顆頭頭

「睡不醒頭」又火了！秀智、韓素希都燙波浪捲髮　隨手一撥就是仙女

台中出現老鷹俯衝攻擊！「利爪捏抓頭」血流滿面　被害人驚魂：下次要撐傘

曾被爆「花10億整成Angelababy」　辣模控老闆施暴！崩潰曝滿臉傷照：再也不能工作了

不斷更新／富邦打線火力甦醒　6局5比4逆轉兄弟

早餐店男女員工共吃三明治　客人一看氣炸…「0邏輯」爆嗆：我要去告你！

照片上就是不好看！專家曝「鏡子vs照相」4心理差異...你也常被拍醜？

孫可芳分手被痛甩「渣男還炸喜帖」　悲情一個人現身他婚禮

22歲迪士尼女星「火辣圓球」溢出螢幕！　深溝湊向鏡頭…瘋狂扭腰40秒

奔喪撞見父親與情婦！《機智醫生》「媽寶」背後隱藏細膩的心

谷關身障父女擺攤被歧視　120公分女兒在旁偷偷拭淚「要存錢念大學」

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

母獄中求助　女童水泥封屍沉冤昭雪

國道警「顧講電話」放逃失控男　54秒內容曝光

國道警壓制失控男　學長一旁講電話下場慘

國道路肩限速新規60km！2個月開1572張罰單

單親媽酒店養兒騙擺攤　3000元房租成最後稻草

高雄氣爆善款45億　六年後剩9020萬

即／台北重機撞公車　騎士無呼吸心跳

即／基隆男突遭西瓜刀猛砍　他撿起斷指狂奔百米求救

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

國道警賣力壓制失控男！學長一旁講電話

公車返站左轉搶快　重機騎士重摔不治

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

鹿港塗鴉怪客曝光　是神祕貓不是狗

影／平頭男隨機押女學生欲性侵　楊梅落網

更多熱門

相關新聞

手銬腳鐐他身心受創　要她賠50萬

手銬腳鐐他身心受創　要她賠50萬

「阿雄」去年2度到阿嬌的工作室踹門毀壞器具，沒想到再因為7年前一件不起訴的性侵案，警方當年將他從南投以手銬、腳鐐，押解到彰化經過8小時偵訊還留置一夜，讓他身心受創，提出民事求償，要阿嬌賠償慰撫金50萬元，但彰化地院認為侵權行為所生損害賠償請求權，二年間不行使而消滅，駁回請求。

庇護工場揉胸女學員！色管理員送巧克力打發

庇護工場揉胸女學員！色管理員送巧克力打發

香水寶貝摩鐵陪酒　男客舔頸到大腿硬上

香水寶貝摩鐵陪酒　男客舔頸到大腿硬上

工人趁醉「性侵傳播妹」得逞…賠不起50萬下場曝光

工人趁醉「性侵傳播妹」得逞…賠不起50萬下場曝光

劇組男「時間管理」　潛入性侵妙齡女

劇組男「時間管理」　潛入性侵妙齡女

關鍵字：

男同志同性戀性侵DNA證據瑕疵強制性交

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

羅志祥Party Boys名單被扒！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

周揚青再罵：羅志祥道德淪喪沒救了！

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

快訊／周揚青直接點名愷樂！

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面