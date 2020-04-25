騎樓下遭陌生男伸狼爪…他驚喊「我不是你的菜」　嚇傻急報警：我被X了

▲男子阿慶（化名）11年前遭邱男性侵，經比對DNA確定相符，但卻因證據有瑕疵，未獲勝訴。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

男子阿慶（化名）11年前控訴遭邱姓男子性侵，但案件直到2019年邱男另涉別案，警方獲得他DNA，經比對發現與阿慶當初被性侵的DNA檢體相符後，檢方才依強制性交罪起訴邱男。法院審理時認為，阿慶被侵犯當下未對外求救，事後也無明顯外傷，實在難認邱男有性侵犯行，審結因證據有瑕疵，判邱男無罪。可上訴。

阿慶2009年11月26日凌晨原本在某會館與朋友喝酒，怎料過程中雙方發生爭吵，他一氣之下獨自跑出會館坐在騎樓下，當時陌生人邱男上前關心，他簡述事情經過後，2人開始閒聊。

過沒多久，邱男就主動詢問阿慶性向，獲知對方也是同性戀後便開口問，「你是1號還是0號？」阿慶表示自己兩者都可以後，邱男竟開始對阿慶上下其手，摸他胸部、下體及全身，期間雖阿慶有向邱男表示，「我不是你的菜，聊天就好」，但邱男仍不善罷甘休，先是用力下壓阿慶的頭，強迫阿慶幫自己口交，後來更直接從後方硬上侵入得逞，事畢，快速穿上衣服步行離開。

阿慶被侵犯後，嚇的直衝警局報案，他緊張向警方表示，「我被騙了，被雞姦了！」同時也趕緊去附近醫院採集肛門處邱男遺留的精液，以利後續做DNA比對。

事隔多年，邱男因犯下其他案件被逮捕歸案，檢方採集他DNA與11年前的性侵案比對後，發現他犯嫌重大，速將他依強制性交罪起訴。

台中地院審理時質疑，阿慶被侵犯當下既然不願意，為何沒有在邱男脫褲子時趁隙脫逃，或對外呼喊求援？且他報案時僅表示自己「被騙被雞姦」，對於步行離開的邱男，竟沒有記憶任何相關特徵，實在有些奇怪。法官勘驗當時驗傷結果發現阿慶「無明顯外傷」，覺得對此實在難認他有遭侵犯，認為縱使2人發生性關係事實為真，但總不能僅以上述單一且具瑕疵的證據就做判定，審結判邱男無罪。

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