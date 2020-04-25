庇護工場揉胸女學員！色管理員送「35元巧克力」想打發：這是我們的秘密

▲唐姓男子趁與喜憨兒琦琦獨處的時候，趁機對她摸胸摸下體，被依法判齒有期徒刑10月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

唐姓男子在新北市某喜憨兒庇護工場擔任個案管理員，一日他竟趁與患有智能障礙女學員獨處的時候，將手伸進她衣褲內撫摸，事後還告訴她，「我們兩個人的秘密，我給妳35元的巧克力」意圖掩蓋色行。新北地院審結依乘機猥褻罪，判處有期徒刑10月。仍可上訴。

唐男2017年9月1日起在新北一庇護工場擔任個案管理員，負責指導帶領輕、中度智能障礙的喜憨兒琦琦（化名）。2018年9月29日中午吃飽飯後，唐男要求琦琦進入倉庫拿餅乾盒，過程中他竟趁2人獨處之際，從背後伸進琦琦衣服裡揉胸約1分半鐘，接著又繼續往下進入她內褲裡繼續摸，結束後唐男僅給了琦琦一個糖果說，「乖乖聽話上班，這是我們兩個人的秘密，我給妳35元的巧克力」。

琦琦被侵犯當下完全沒有大叫，也沒有告訴其他同學或老師，琦琦媽媽發現好吃的琦琦帶著糖果回家，驚覺有異，經詢問後才得知女兒遭侵犯，遂趕緊帶她至警局報案，全案曝光。

檢察官偵訊時琦琦表示，「唐老師趁我拿餅乾盒時摸我胸部和毛毛」，同時也依指示做出模擬動作，單純的她最後還強調「我知道說謊話會被處罰」等語。

法院審理時唐男辯稱，有叫琦琦去搬過紙箱，但沒有猥褻、觸碰琦琦的身體，頂多只有幫她戴好帽子或綁圍裙的蝴蝶結，但法官勘驗琦琦到醫院的看診紀錄發現，她對社交情境風險了解能力不足，交判斷能力不成熟，確實容易受他人操控（容易被騙），另加上其他就服員的訪查內容後，認定唐男犯行屬實，審結依乘機猥褻罪，判處有期徒刑10月。仍可上訴。

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