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不敵疫情！日本最大膠囊旅館First Cabin破產　星野北海道TOMAMU休館至6月

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▲▼First Cabin Station膠囊旅館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲First Cabin膠囊旅館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球觀光，許多飯店紛紛暫時休館、甚至收攤，日本知名連鎖膠囊旅館First Cabin與其4間子公司，近日就向東京地方法院申請破產，讓許多旅客超震驚。

▲▼First Cabin Station膠囊旅館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲First Cabin頭等艙房型。（圖／記者蔡玟君攝）

First Cabin以「飛機頭等艙」為設計概念，與旅客熟知的上下一格格式膠囊房不同，First Cabin為一個個獨立空間，並分為頭等艙與商務艙2種房型，不用爬上爬下，巧妙利用空間收納，頭等艙房型內甚至有小桌子和可放置大型行李的空間，加上平實價格，開幕以來深受旅客喜愛，近年迅速擴張，在全日本共有26間分館。

▲▼First Cabin Station膠囊旅館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲First Cabin分為商務艙與頭等艙2種房型。（圖／記者蔡玟君攝）

但受到新冠肺炎疫情引響，各國開始停止飛航，日本更宣布禁止外國人入境，引起取消潮，如今First Cabin也撐不下去，根據日本媒體報導，目前First Cabin與其4間子公司已於4月24日申請破產，總負債額高達11億3082萬日圓。

受到疫情影響，日本許多知名飯店或老字號百年溫泉旅館紛紛宣布歇業，星野集團旗下知名的北海道TOMAMU渡假村也宣布將休館，「TOMAMU THE TOWER」從4月27日休館至6月底，「RISONARE TOMAMU」從6月1日起休館一個月，預計7月1日重新開放。

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