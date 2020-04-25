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台中防疫兵推　衞福部肯定：面面俱到、盤點完整、有所準備

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▲衛福部肯定台中市政府防疫兵推。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中市政府舉行兵推，衛福部疾管署中區管制中心主任劉碧隆（左2）、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬（右2）都一致肯定。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府25日舉行防疫兵棋推演，除了市府29個局處之外，還有衛生福利部、國防部等共67個單位，衛福部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬都一致肯定市府的應變作為，黃高彬說，各局處及區公所在盧市長的帶領下，面面俱到，圓滿順利；劉碧隆也說，兵推過程流暢，盤點完備，「台中已有所準備。」

▲衛福部肯定台中市政府防疫兵推。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府今天進行兵棋推演，模擬本土確診個案快速增加，造成疫情在社區出現大規模傳播，各局處的應變處置SOP，及協調、整合、指揮與調度能力，演練計劃分為3階段、17項議題，各局處都提出因應措施，包括公共場所暫停全部或一部分開放，交通運輸管制、防疫物資盤點、醫療準備、環境消毒、商家紓困和弱勢關懷等。

▲衛福部肯定台中市政府防疫兵推。（圖／記者鄧木卿攝）

市長盧秀燕表示，全球疫情來勢洶洶、變幻莫測，寧可過度準備、備而不用，也不能不提前準備，這次防疫兵推並非外傳的「封城演習」，市民仍可照常生活、人車照行，相信兵推結束後，台中要封城的消息就會不攻自破；她也強調，不會受到政治干擾，而是做該做的事，相信一切防疫超前作為與部署，會讓市民有更多保障。

黃高彬表示，台中市政府在這次兵推中，不但掌握全市所有資源，又能夠協調國軍進駐應變中心，可說是面面俱到，從擴大管制期，進入到執行期，到最後的復原期，各方面都講得非常完整，佈局方面也都有條不紊，讓民眾可以安心的度過這段疫情，而其它像是物資、人員和交通管制等，也都相當完滿，說實在是沒有什麼不足的地方。

不過他也提出建議，雖然經過7天沒有再出現病例，但醫院可能還有沒完全治療好的病人，如何消除民眾疑慮，不只需要建立很強的信心，也要透過資訊透明化，讓民眾了解目前是安全的。

此外，這次中區30多個病例當中，中區只有2人插管，台中的案例已經拔管，表現非常傑出，總之整體來講，今天的兵推過程相當圓滿順利，這可以看得出來，市長跟市府團隊顯示出相當卓越的能力。

劉碧隆說，演習規劃中對於人力、物資機具的準備、盤點相當完整、很難得，有助指揮官的指揮調度，這個是很大的優點，而且各局處也都清楚自己的工作，相當不錯，市政府能夠在這麼緊急狀態下，包括各種想定和物資都考量到，演習就是要有所準備，他認為，台中市政府已經有所準備。

他建議，每個行政區、每周發病人數，都要精準的控制發病數，包括演練、管制的路線和區塊，都要非常的明確，甚至管制圖形也要畫出來，此外，管制區內也有學校，新聞局應定時公布訊息，讓民眾能夠安心，而環境清潔、消毒，垃圾收運等也該注意。

上午兵推單位，除了市府各局處外，包括陸軍第十軍團、台中市後備指揮部、國軍台中總醫院、陸軍五支部衛生營、陸軍機械化步兵第234旅、憲兵指揮部台中憲兵隊、陸軍三六化學兵群等67個單位共同參演。

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