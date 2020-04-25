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地方辦理補選　中選會肯定「發燒者專區」：選務防疫高規格

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▲25日里長補選投票，中選會採高規格選務防疫措施。（圖／中選會提供）

▲25日里長補選投票，中選會採高規格選務防疫措施。（圖／中選會提供）

政治中心／綜合報導

新北市、桃園市、高雄市及嘉義縣等行政區，25日舉行里長補選投票，針對新冠肺炎疫情的防疫，中選會副主委陳朝建表示，投開票所事前都已經消毒，而選民投票時均須配戴口罩，並進行體溫量測、手部消毒，同時保持社交距離排隊投票，所有的選務防疫措施均符合中央疫情指揮中心的相關指引，續採高規格防疫措施。

中選會指出，為因應疫情，中選會及所屬各地選委會也續採高規格選務防疫措施。而陳朝建也特地前往高雄中學投開票所視察選務及相關選務防疫措施，對於投票所內另外設置發燒者專屬圈票處，表示高度肯定。

陳朝建指出，今日各地補選的投開票所事前都已經消毒，且前往投票的民眾均須配戴口罩，並進行體溫量測及手部消毒，同時保持社交距離排隊投票，所有的選務防疫措施均符合中央疫情指揮中心的相關指引，續採高規格防疫措施。

陳朝建表示，配合防疫政策，選務防疫工作也謹慎因應，近期及隨後辦理的各項選務工作也都訂有防疫計畫，各投票所事先都必須完成消毒工作，選民及工作人員也都必須配戴口罩，並在投票所外設有簡易檢疫站，民眾進入投票所前都必須先量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

陳朝建提醒，居家隔離、居家檢疫的民眾應依傳染病防治法規定辦理，亦不得進入投票所或參觀投票。

陳朝建提到，高雄市選委會及選務工作同仁全力做好各項防疫工作，並保障所有選舉人及選務工作人員健康，在完成投開票作業後，還會將所有投開票所將再次消毒後歸還場地，也請出借場地的機關、學校及學生與家長們安心。

中選會表示2月開始至今，他們已經4度函請直轄市、縣(市)選舉委員會於辦理地方公職人員補選時，須配合辦理相關防疫措施，自2月8日起至4月25日止，已辦理4場鄉(鎮、市)長補選，26場村(里)長補選，都採高規格的選務防疫措施。

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