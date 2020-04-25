長居國外身分證號竟重複　愛心口罩寄不出去…老父急：請你幫幫我



▲竹市戶所更正親等資料，協助掛心疫情父親寄口罩給國外女兒。（示意圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／竹市報導



因應武漢肺炎疫情，自4月9日起開放民眾寄送口罩給海外親屬，在新竹市有一位周先生想寄送口罩給國外的女兒，經過查驗後發現，除出境10多年外，女兒身分證字號與其他人重複，致使親等關係無法串聯，因此新竹市戶政所協助更正資料，最終順利幫周先生把口罩寄給女兒，在防疫期間盡一份心力。

▲民眾上網登入國貿局「口罩輸出許可證申請系統」時，系統會根據戶政系統，查核寄件人與收件人是否為二親等關係。

政府為照顧在國外工作或就業的國人，自4月9日起開放寄送口罩到海外給「配偶或二親等內的親屬」，民眾可至「經濟部國貿易局專網」申請輸出許可證，即可郵寄口罩給國外的配偶或二親等我國籍之親人，每人每兩個月30片口罩。

請繼續往下閱讀...

民眾上網登入國貿局「口罩輸出許可證申請系統」時，系統會根據戶政系統，查核寄件人與收件人是否為二親等關係；同時系統也會透過入出境資料，辨識收件人是否在國外。不過，若收件人為旅外二年以上已被遷出國外之國人，或民國86年電腦化前出境人士，因為戶政系統內的資料無法連結，以致系統在查核親等關聯時，出現無法查驗親等關係的狀況。

日前，在新竹市就有一位周先生在寄口罩時卻發現出境10多年的女兒身分證字號與他人重複，導致電腦資料無法對上，在戶政所協助下終於順利將口罩寄出。

新竹市戶政所也提醒，民眾申辦「口罩輸出許可證」時，如遇有系統無法驗證親等的情形，可致電或臨櫃戶所詢問、申請人工更正或建置親等關聯，戶所會在第一時間協助處理。另外為因應疫情控制，戶所每日加強環境消毒，加裝壓克力防飛沫擋板，並於單一出入口處測量額溫，並引導民眾洽公時保持友善的社交距離，讓臨櫃民眾安心洽公。

►0廚藝必備好神器

►竹科男約神級妹子！見「圖文不符」轉身快跑 她氣壞抱緊：不准走



►癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」 4天後…妻已成袋屍



►開門見「全裸大姐姐」睡國三兒身旁 母嚇傻…他：我們是真愛