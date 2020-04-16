　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」　4天後…妻已成袋屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名43歲的王姓人妻，與42歲吳姓總鋪師發生婚外情，沒想到2人卻在平安夜幽會時為了20萬反目，吳男一氣之下將王女悶殺，伴屍2天後再打包裝袋棄屍。王姓人妻的丈夫發現妻子失蹤多日，心急如焚地向派出所報案尋妻，天天前往警所詢問尋人進度，最後，吳男才在友人的陪伴下前往警局自首。新竹檢方依殺人、毀壞屍體罪嫌將吳姓廚師起訴。

▲平安夜幽會「一巴掌引殺機」　小王棄屍後10小時自首：我殺人了。（圖／翻攝臉書）

▲性格開朗的吳嫌與相貌清秀的王姓人妻發展不倫戀。（圖／翻攝臉書）

調查指出，吳姓總鋪師是一名單親爸爸，與王姓人妻不倫一年左右，王女經常以「中國家人需要錢」，向他要錢，2019年兩人相約共度平安夜，沒想到酒後又因為金錢爭吵。王姓人妻向當時失業的吳男索討20萬元，沒想到被婉拒後王女竟氣得賞他一巴掌，總鋪師也不甘示弱，在盛怒之下電暈王女再悶死對方。

總鋪師驚覺闖下大禍，一步錯步步錯，竟以大型塑膠袋包覆屍體，伴屍近2天後，才將王女屍體載去竹東鎮二重埔的一處草叢棄屍。

▲平安夜幽會小王！一巴掌引殺機　小王棄屍後10小時自首：我殺人了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲吳嫌自首後再警方的陪同下前往棄屍地點尋找王女遺體。（圖／記者陳凱力翻攝）

人妻遇害後失蹤，她的丈夫曾於臉書貼文請網友協尋，同時前往派出所報案。王女丈夫表示，與妻子感情正常，不知她為何會失蹤，警方調閱監視器，發現王女最後出現地點為新竹市的金山街，在上了小轎車後就失去蹤影。此時，王女丈夫還不知道妻子已香消玉殞，依然每天前往派出所詢問尋人進度。

據吳男表示，棄屍後良心非常不安，曾一度想自殺，最後才找上友人幫忙：「我殺人了，我不想活了！」並在友人陪同下向警方自首。由於吳男將所有案情交待清楚，且坦承犯行，因此新竹檢方依涉殺人毀壞屍體湮滅證據等罪嫌將吳男起訴。

►30年經典明星商品　女明星都在用

►竹科男約神級妹子！見「圖文不符」轉身快跑　她氣壞抱緊：不准走

►短裙制服妹見「它」探頭嚇壞　工程師躺車底偷拍：遭霸凌來舒壓

►開門見「全裸大姐姐」睡國三兒身旁　母嚇傻…他：我們是真愛

ET快訊
遺體太平間抬出竟在動！她就診2hrs死亡　夫：醫生沒想治
祥富水產驚傳倒閉！「公司跳票」員工氣炸：2個月薪水、年終飛了
蔡英文投書《TIME》揭「台灣防疫成功關鍵」　雜誌全文曝光
德國收100萬口罩「避談台灣」　外交部霸氣回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中古家電留給他們維生！1萬8罰單沒繳200萬房遭法拍　宜行政執行署深夜聲明

癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」　4天後…妻已成袋屍

基隆男酒駕、無照「不繳罰單」…失聯4年房子慘被法拍　母執行署前下跪

持刀傷人騎掛贓牌機車逃脫棄車　南警追查下乖乖投案

快訊／桃園陸軍269旅驚傳命案　中尉排長營區身亡

中止罷韓首開庭…律師讚陳水扁「落選都沒提罷免」　罷韓陣營：他落跑惹民怨

台南關廟小五女童被狗追狂奔猝死案　飼主「過失致死」判6個月

快訊／北市又傳砍人！幫派鬥毆砍不夠　狂追救護車殺到內湖三總急診室

首例！旅美夫妻染疫後返台確診　高檢署指示桃檢分案偵辦

糗了！開公司保時捷去維修　失控撞斷外送員左腿…下車呆住「拍謝我恍神！」

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

中古家電留給他們維生！1萬8罰單沒繳200萬房遭法拍　宜行政執行署深夜聲明

癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」　4天後…妻已成袋屍

基隆男酒駕、無照「不繳罰單」…失聯4年房子慘被法拍　母執行署前下跪

持刀傷人騎掛贓牌機車逃脫棄車　南警追查下乖乖投案

快訊／桃園陸軍269旅驚傳命案　中尉排長營區身亡

中止罷韓首開庭…律師讚陳水扁「落選都沒提罷免」　罷韓陣營：他落跑惹民怨

台南關廟小五女童被狗追狂奔猝死案　飼主「過失致死」判6個月

快訊／北市又傳砍人！幫派鬥毆砍不夠　狂追救護車殺到內湖三總急診室

首例！旅美夫妻染疫後返台確診　高檢署指示桃檢分案偵辦

糗了！開公司保時捷去維修　失控撞斷外送員左腿…下車呆住「拍謝我恍神！」

iPhone SE 2代CP值爆表！　劉沛抓出「唯一缺點」失望：它不該叫SE

日本萬代資助1億日圓給WHO　網友傻眼：這是捐錢給中國

中古家電留給他們維生！1萬8罰單沒繳200萬房遭法拍　宜行政執行署深夜聲明

來台深耕54年！天主教神父甘惠忠紐約病逝…賴清德緬懷：他有三個願望

中職／桃猿「最速男」陳晨威單場3盜　安打開張找回笑容

「非要清零不現實」　鍾南山：少數、個別病例不應妨礙復工復產

李佳歡、許維芳「尬聊→閨密」...甜曬「牽手照」告白彼此！

閃黃燈暫停路邊…貨運貼近開門「碰」撞凹他車！　郭彥均回絕賠償嘆：已經第4次

中職／個人首勝開張！　王溢正7局好投解救桃猿牛棚

癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」　4天後…妻已成袋屍

社會熱門新聞

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

即／台中聯結車鋼條突掉落！野馬車門被插出一個大洞

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

陸軍269旅命案　中尉排長身亡

快訊／北市又傳砍人！幫派追殺到急診室

激戰人夫48回合！21歲嫩妹自爆「16歲被包養」

2女碧潭從天鵝船落水亡　真相曝光

即／市民大道6車連環追撞

更多熱門

相關新聞

為何殺小燈泡的兇手不判死刑？

為何殺小燈泡的兇手不判死刑？

殺害小燈泡的王景玉案，最高法院駁回上訴，無期徒刑確定。「高院更一審」判決的量刑理由：王景玉是思覺失調症患者，屬《身心障礙者權利公約》所指之「身心障礙」。造成王景玉罹患思覺失調症，產生妄想的原因，主要是他對原生家庭感到自卑，造成他退縮，與外界孤立的性格與人際關係。

開門見老婆與閨蜜睡一塊！綠帽夫怒提告

開門見老婆與閨蜜睡一塊！綠帽夫怒提告

人夫騙單身與女網友交往　熟女怒求償百萬

人夫騙單身與女網友交往　熟女怒求償百萬

偷吃狂播種害中獎3次後狠甩…她崩潰揭姦情

偷吃狂播種害中獎3次後狠甩…她崩潰揭姦情

隨機殺人辯精神病　串通獄友假圍毆裝可憐

隨機殺人辯精神病　串通獄友假圍毆裝可憐

關鍵字：

殺人棄屍外遇小王

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

祥富水產驚傳倒閉！

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

名字叫ㄐ一ㄚ　ㄌㄧㄥˊ免費喝迷客夏

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

新iPhone SE終於亮相

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

慶二度0確診！超商限時咖啡買1送1

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面