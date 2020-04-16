癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」　4天後…妻已成袋屍

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名43歲的王姓人妻，與42歲吳姓總鋪師發生婚外情，沒想到2人卻在平安夜幽會時為了20萬反目，吳男一氣之下將王女悶殺，伴屍2天後再打包裝袋棄屍。王姓人妻的丈夫發現妻子失蹤多日，心急如焚地向派出所報案尋妻，天天前往警所詢問尋人進度，最後，吳男才在友人的陪伴下前往警局自首。新竹檢方依殺人、毀壞屍體罪嫌將吳姓廚師起訴。

▲性格開朗的吳嫌與相貌清秀的王姓人妻發展不倫戀。（圖／翻攝臉書）

調查指出，吳姓總鋪師是一名單親爸爸，與王姓人妻不倫一年左右，王女經常以「中國家人需要錢」，向他要錢，2019年兩人相約共度平安夜，沒想到酒後又因為金錢爭吵。王姓人妻向當時失業的吳男索討20萬元，沒想到被婉拒後王女竟氣得賞他一巴掌，總鋪師也不甘示弱，在盛怒之下電暈王女再悶死對方。

總鋪師驚覺闖下大禍，一步錯步步錯，竟以大型塑膠袋包覆屍體，伴屍近2天後，才將王女屍體載去竹東鎮二重埔的一處草叢棄屍。

▲吳嫌自首後再警方的陪同下前往棄屍地點尋找王女遺體。（圖／記者陳凱力翻攝）

人妻遇害後失蹤，她的丈夫曾於臉書貼文請網友協尋，同時前往派出所報案。王女丈夫表示，與妻子感情正常，不知她為何會失蹤，警方調閱監視器，發現王女最後出現地點為新竹市的金山街，在上了小轎車後就失去蹤影。此時，王女丈夫還不知道妻子已香消玉殞，依然每天前往派出所詢問尋人進度。



據吳男表示，棄屍後良心非常不安，曾一度想自殺，最後才找上友人幫忙：「我殺人了，我不想活了！」並在友人陪同下向警方自首。由於吳男將所有案情交待清楚，且坦承犯行，因此新竹檢方依涉殺人毀壞屍體湮滅證據等罪嫌將吳男起訴。

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