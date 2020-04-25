疫情快到盡頭…專家預測「新冠肺炎70天內消失」　保持社交距離就足夠！

▲以色列學者認為新冠病毒有其限制性。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎確診數超過279萬，死亡人數也突破19.5萬，在各國陷入解除封鎖的兩難時，以色列學者表示，不論目前疫情如何、封鎖措施嚴格與否，新冠肺炎都會在未來70天內消失。

以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）安全研究中心主任艾薩克（Isaac Ben-Israel）表示，新冠病毒有其限制性；根據他的研究，疫情在爆發後40後達到高峰，確診病例每日增長率會從一開始的30％、6周後降到10％、第7周則不到5％。艾薩克指出，「令人驚訝的是，不論是在嚴格封鎖的國家、相對自由寬鬆的國家，都差不多會依循這個模式。」

艾薩克向《以色列時報》（The Times of Israel）表示，他不曉得在無任何外力的干預下，新冠病毒會如何消失，「有各式各樣的猜測，也許和氣候有關，或是這種病毒有自己的生命周期。」艾薩克也強調，封鎖令是「集體歇斯底里」的例子，其實只要保持足夠的社交距離就夠了。

不過，英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）則認為，如果民眾期待死亡病例數突然下降，或者生活迅速恢復正常，那將是「完全不切實際」的，透過有效的疫苗或藥物緩解疫情才是最理想的，在此之前都不可鬆懈。

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