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疫情快到盡頭…專家預測「新冠肺炎70天內消失」　保持社交距離就足夠！

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲以色列學者認為新冠病毒有其限制性。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎確診數超過279萬，死亡人數也突破19.5萬，在各國陷入解除封鎖的兩難時，以色列學者表示，不論目前疫情如何、封鎖措施嚴格與否，新冠肺炎都會在未來70天內消失。

以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）安全研究中心主任艾薩克（Isaac Ben-Israel）表示，新冠病毒有其限制性；根據他的研究，疫情在爆發後40後達到高峰，確診病例每日增長率會從一開始的30％、6周後降到10％、第7周則不到5％。艾薩克指出，「令人驚訝的是，不論是在嚴格封鎖的國家、相對自由寬鬆的國家，都差不多會依循這個模式。」

艾薩克向《以色列時報》（The Times of Israel）表示，他不曉得在無任何外力的干預下，新冠病毒會如何消失，「有各式各樣的猜測，也許和氣候有關，或是這種病毒有自己的生命周期。」艾薩克也強調，封鎖令是「集體歇斯底里」的例子，其實只要保持足夠的社交距離就夠了。

不過，英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）則認為，如果民眾期待死亡病例數突然下降，或者生活迅速恢復正常，那將是「完全不切實際」的，透過有效的疫苗或藥物緩解疫情才是最理想的，在此之前都不可鬆懈。

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