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防疫升級！北市4/28起圖書館實名制、動物園隔10秒放人入園

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▲「巨型穿山甲」匍匐台北動物園　原來是熱帶雨林動物新家。（圖／台北市立動物園提供）

▲教育局指出，4/28起爬蟲館、穿山甲館、昆蟲館與教育中心每30分鐘放行100位遊客入內。（圖／台北市立動物園提供）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎疫情，台北市教育局今（25日）指出，針對室內場館將進行人數管制，自4月28日起，進入台北市立圖書館、台北市立動物園啟動實名制措施，進入之市民以紙本登記或刷卡之方式紀錄，讓台北市民在防疫期間能夠開安心使用社教機構。

針對北市動物園，教育局說明，遊客進入園區內展示館區應配戴口罩，保持社交距離，並於各室內展示館及販賣站入口提供酒精供民眾手部消毒，遊客面公共設施、用餐區每日定時消毒，另已進行室內展示館人流管制，於各館入口處配置工作人員進行人流管制；每5至10秒間隔放行，並於執行時視人潮狀況彈性調整管制與進行必要之宣導，企鵝館及大貓熊館每20分鐘放行100位遊客入內；爬蟲館、穿山甲館、昆蟲館與教育中心每30分鐘放行100位遊客入內。參觀動線及販賣站排隊結帳區地面皆貼上社交距離標示，用餐區座位亦張貼告示，提醒遊客保持安全社交距離並以梅花座方式入座用餐。

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台北天文館11月樂齡活動　帶領長輩暢遊天體宇宙（圖／台北天文館提供）

▲為加強防疫，台北天文館將管制人潮流量。（圖／台北天文館提供）

針對天文科學教育館也將管制人潮流量，教育局表示，展示場（1-3樓）同一時段人數容量控管上限為300人次，特展、宇宙探險軌道車同一時段人數容量控管上限皆為100人次，劇場每場次人數容量控管上限亦為100人次，以上合計入館流量上限為700人次。此外，凡入館者皆須測量額溫、配戴口罩及實名制登錄，購票及參觀時維持1.5公尺以上之社交距離。

另外，針對台北市青少年發展處，教育局表示，該處1樓設立單一入口體溫量測站，管制中央電梯及出入口動線，入口處備有酒精供入場民眾消毒並請其配戴口罩；如有發燒情形，將婉拒入館並建議儘速就醫。青發處無對外窗之16個密閉場館，包括台北演藝廳、國際會議廳及練團室等，不開放租借；另進入直排輪場及攀岩場等運動場館須以實名制登記，並於入口處地板、休息區座位等設置明顯標示，以利民眾遵守社交安全距離間隔1.5公尺以上規範，全程開窗保持空氣流通。公共區域之各式觸摸式設備，每日2次以稀釋漂白水進行消毒作業。

至於台北市立圖書館也將全面加強館舍環境清潔消毒，並要求入館民眾需量額溫、戴口罩，同時提供乾洗手液或酒精等設備。另外自修座位及期刊閱報區座位數調整，採行梅花座（4個閱覽桌座位改為2人使用，且同側保留1張座椅），並設置排隊等候線，保持社交距離，4月28日起也將啟動實名制措施。

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