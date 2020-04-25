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「莫斯科→北京」航班先入境陝西！當地再增7境外輸入...網嘆：替首都擋槍了

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲大陸抓緊防範疫情倒灌。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

為防範境外疫情輸入北京，所有國際客運航班需先前往指定「第一入境點」入境，檢疫符合登機條件的旅客，才能搭乘繼續原航班。不過這給其他地方防疫帶來風險，陝西衛健委25日通報，稱當地新增7宗境外輸入確診及1宗無症狀感染者，均與日前確診的23名患者同乘「莫斯科→北京」航班。

根據25日通報內容，陝西新增7宗境外輸入確診病例及1宗無症狀感染者，均與日前確診的23名患者屬同一航班人員，於4月19日乘坐CA910航班由俄羅斯莫斯科飛往北京，4月20日到達第一入境點西安咸陽國際機場入境。

通報顯示，陝西已連續65天無新增本土確診，連續62天無新增疑似病例；截止25日8時，陝西累計報告本土確診病例245例(治癒出院242例、死亡3例），治癒率98.78%。

▲▼ 西安咸陽機場。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲西安咸陽機場。（圖／記者蔡儀潔攝）

通報稱，航班落地後，全部人員落實海關檢疫、核酸檢測、點對點轉運和隔離診療、隔離醫學觀察等閉環管理措施，無陝西省內自行活動軌跡。截止目前，該航班已累計報告境外輸入確診病例30例、無症狀感染者8例（其中1例轉為確診病例）。

消息傳出後，網友紛紛表示，「陝西人替北京 做盾牌」、「我就說了吧西安咸陽機場就是最大的受害者！」、「替北京擋槍了」、「陝西加油」、「不能鬆懈！ 加油」。

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