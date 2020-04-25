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中國100萬個口罩「不合格」！　加拿大：無法提供前線醫護使用

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▲▼ 加拿大總理杜魯道, Justin Trudeau 。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

文／中央社蒙特婁24日綜合外電報導

加拿大政府今天表示，100萬個從中國進口的KN95口罩未達嚴格的標準，因此無法供給前線對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的醫護人員使用。

一名發言人告訴法新社，加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）「經查發現約有100萬個KN95口罩不符合醫療機構所需的規格」。

這名發言人說：「這些口罩沒有發送到各地給前線醫護人員，之後會評估用在非醫療場所。」

中國規格的KN95類似於N95口罩，以及歐洲使用的FFP2口罩。

加拿大公共服務與採購部長安南德（Anita Anand）說：「全球大部分的供貨都是中國製，而且要將原物料運出該國是極為複雜的事。」

自從2018年12月，中國電信巨擘華為的財務長孟晚舟在加拿大遭逮捕後，加拿大與中國的關係變得十分的僵。

安南德表示，數以百萬計呼吸器和N95口罩現在正由公共衛生署仔細檢查中。

在此同時，國內口罩和其他醫療用品「正加速」生產，當局本週再與3家加拿大公司簽約，以製造1600萬個「醫療用口罩」。

通用汽車公司（General Motors）在聲明中表示，旗下位於歐夏瓦（Oshawa）的組裝工廠將開始每月為加拿大政府生產100萬個口罩。

加拿大最大民間部門工會聯合會（Unifor）主席狄亞斯（Jerry Dias）表示，他「很高興」有50名員工「將被召回去」製造口罩。歐夏瓦那座工廠去年12月關閉，約有2000名員工失業。

今年4月初，加拿大收到1000多萬個口罩，並宣布再訂了總共6000多萬個N95口罩。

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