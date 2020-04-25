澳門博彩Q1收入跌近38%　撒幣100億紓困推「免費住一晚」

▲澳門受新冠肺炎疫情影響，政府最大收入博彩業遭重創。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，澳門賴以為生的博彩及旅遊業遭到重創。據了解，澳門博彩業首季收入184.8億元（澳門幣，下同），下跌37.7%。對此，澳門政府近日通過追加100億元預算開支，並將再次推出「消費補貼計劃」，待疫情趨緩後，澳門政府希望藉由提供遊客「免費住一晚」的方案，吸引遊客在當地消費，振興經濟。

▲澳門追加100億元預算，並將在推出新一輪消費補貼計畫。（圖／路透）

《中新網》報導。澳門立法會23日以緊急程序審議通過再次修改《2020年財政年度預算案》法案。追加預算開支100億元，作為抗疫援助經濟措施的特定款項；另追加中央預算「共享開支」36.46億元，作為再次推出「消費補貼計劃」的預算承擔款項。

據悉，澳門近日向民眾發放3000元，效期3個月的電子消費卡，用於澳門本地餐飲、零售和生活百貨等。此外，政府還將於8月至12月向全體澳門居民再次發放每人5000元的消費補貼，連同第一期發放的3000元，今年發放的消費補貼將達到8000元。

▲澳門政府將於疫情結束後，推出免費住一晚的政策，吸引遊客延長消費時間。（圖／路透）



經濟財政司司長李偉農表示，用於提振經濟的32億備用款項，將包括展開宣傳活動吸引遊客到澳門，以及提供遊客在交通，住宿和消費方面支持，希望遊客能延長停留時間，增加消費。

澳門財政局最新數據顯示，今年首季公共財政收入為207.1億元，按年跌39.07%，其中，博彩稅收益為184.8億元，跌至37.7%。此外，今年首季公共財政支出為159.84億元，按年增30.11%，結餘僅47.29億元，按年跌77.73%。