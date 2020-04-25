超商飯糰啥口味最好吃？網狂推「雞肉飯」最銷魂：沒有它上班失去動力

▲網友討論起哪個口味的飯糰最好吃。（圖／ETtoday資料照）

實習記者崔子柔／綜合報導

台灣超商的食品方便又多元，「養活」了不少家中沒開伙或趕時間的人，其中御飯糰價格平民又有飽足感，是很多人早餐的首選。近日就有網友問道「超商哪個飯糰口味最好吃？」貼文一出網友卯起來推自己心中最愛的口味，而「雞肉飯」更是備受好評，還有人說「沒有它上班就失去動力」。

原PO昨（24）日在PTT八卦板以「超商哪個飯糰口味最好吃？」自已家附近有3大超商，很餓的時候會去買御飯糰充飢，常常買的就是肉鬆和鮪魚飯糰，因為便宜又好吃，他不禁好奇詢問，「各位都去買哪種口味的飯糰呀？」

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▲原PO在論壇發問。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出就引起網友熱烈討論，最多人一致推薦的就是「雞肉飯」口味，大讚「雞肉飯好吃到銷魂，每天上班都要買來當早餐吃，絕對不能沒有它！不然我就失去上班的動力」。

不過也有人大推自己心目中最美味的御飯糰「蔥燒豬肉」，「芥末鮭魚」、「本來是哇沙米鮭魚，改版後只剩鮪魚能吃」、「哇沙米鮭魚以前很愛吃」、「有明太子的都好吃」、「鮪魚、芥末鮭魚、泡菜，好吃！」、「有明太子的都好吃」、「鮭魚肉飯糰其實很耐吃」、「全家雞五目烤飯糰，神好吃」、「鹽味最高」、「我問過了，那時候大家都說肉鬆」。

▲▼網友推薦自己喜歡的口味。（圖／翻攝自PTT）

