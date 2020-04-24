羅志祥「30秒126下」神片瘋傳！男大生實測超衝擊：連體育系都卡卡的

▲羅志祥被前女友周揚青爆出「私生活淫亂」。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥）

網搜小組／周亭瑋報導

周揚青昨天一篇毀滅性千字文，揭開羅志祥混亂私生活，及和旗下女藝人、化妝師有長期不正當關係。而羅以前「示範電臀30秒」影片也遭瘋傳，就有網友和哥們嘗試該動作，震驚直呼「根本做不出來！」

除了對感情不忠，如今40歲的羅志祥多次劈腿約砲，更和兄弟們經常舉行「多人運動」，其體力和精力瞬間成了焦點話題，而他於2011年DVD預購簽名會上示範電臀的影片，也在網上瘋傳。

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▲▼羅志祥經典電臀影片爆熱議。（圖／翻攝自YouTube）

只見羅志祥在30秒內，臀部快速抖動高達126次，讓不少男性朋友嘆為觀止。就有網友跟幾個朋友試著做這個動作，「根本做不出來！速度要維持這麼快，還要維持一定的節奏，而且每下的力道都很強，這根本不是搞笑影片啊！連我朋友他是體育系的也做不出來，卡卡的......。」

對此，鄉民不禁笑回，「這動作臉肉沒甩起來確實厲害」、「我也覺得滿難的，上半身幾乎沒動」、「就跟你說亞洲空幹王不是浪得虛名的」、「真的強，厲害的是他弄了超久」、「台上一分鐘，台下十年功阿」、「所以一堆奶妹被他騙上床」、「真心強」、「我有試過，能空幹這麼久真的很難」。