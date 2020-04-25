「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實：出社會的誰在乎　網一片共鳴…中肯炸

▲iPhone SE 開賣。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果日前推出新一代iPhone SE，不過外觀上極度相似iPhone 8，就有人拆解後發現不僅外表，連內部配置也幾乎完全相同，配件還幾乎能夠相容，讓SE被戲稱為「搭載A13處理器的iPhone 8」。就有鄉民在PTT的MobileComm發起閒聊「拿SE走在路上不會尷尬嗎？」吸引一名網友回文，直指重點引發共鳴。

這位網友回文中直說，他每次看到類似這樣的文章，其實都蠻開心的，代表PTT高齡化的沒有這麼誇張，還是有不少學生在使用，因為「出社會的，自己捫心自問，誰在乎手機？不管多貴的手機一定都買得起，只是自己願不願意負擔而已。」

請繼續往下閱讀...

他表示，就算自己拿的手機是XS，也不會有人質疑自己買不起11PRO，「就跟你去點酸辣麵，難道是買不起牛肉麵嗎？不是，那是因為你覺得酸辣麵好吃，單純想要而已。」

▲網友說，出社會後根本沒人在意別人拿的是什麼手機。（圖／記者張一中攝）

硬要說比較的話，他認為大家可能還是會稍微比一下像是月子中心的價位、房子裝潢花了多少、在哪買房之類的話題，「會去比手機？那真的是很年輕的人做的事，我高中的時候手機還不是每人都有，我拿3310，同學有人拿Sharp GX-i98，又彩色又能照相，說真的有點羨慕XD」。

最後他指出重點，「所以講到什麼買iPhone多少錢會被人家認為怎樣怎樣，或是買Gogoro就是為了潮，說真的，他就只是一支手機、一台代步摩托車，真的沒人在乎那是什麼……」

原PO想法引發許多網友共鳴，「推，出社會後沒人會在意」、「出社會後根本沒人在乎好嗎」、「真的，誰管你用哪一支，我自己四支手機，剛剛又買了一支SE」、「出社會後要比也是房子車子薪水之類的」、「當你還在比較房價、車價、月子中心收費等問題不過是陷入另一個漩渦而已，我見過在比誰今年捐錢捐最多的，那才是境界」、「中肯 = = 在公司沒聽人討論過手機」、「出社會後從沒注意路人用啥手機。」