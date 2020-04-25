周揚青「文字炸彈」毀滅羅志祥　網曝陸女個性：真的惹不起

▲羅志祥、周揚青9年情結束。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww／showlo）

實習記者崔子柔／綜合報導

周揚青難忍9年背叛，決定斷開羅志祥，並把小豬所有「渣行逕」公諸於世警醒女生，不但重創他的形象，也頓時讓他失去兩個節目3.6億元的酬勞。對此有網友好奇問，「大陸女生是不是惹不起？」貼文一出立即引發熱議。

網友在PTT八卦板上發文表示，當年周揚青只是羅志祥的一個小粉絲，每週為了他從大陸飛到台灣，看起來像個傻妹，結果分開要報復時，直接讓羅志祥跟他身邊的人黑爆，而且從宜蘭影片流出、前陣子動態發自拍寫「跟蝴蝶槓上了」，感覺整件事都是精心策劃過的。這讓PO主忍不住問，「這麼一想大陸女生是不是真的惹不起，要你死的時候就會讓你一次摔死？」

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▲原PO在八卦板發文。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出就引來大批網友回應，「台女真的該跟中女學習狼性，讓管不住下體的台男永不得翻身」、「台女要多學學，一刀斃命」、「中女敢愛敢恨」、「中國人可能得不到想毀滅」、「人家至少直球對決，台女都背後捅刀」

也有網友說，「搞這種事身敗名裂不是正常結果嗎」、「怎麼不說男的自己作死？都能每週兩岸飛還在一起9年，人生有幾個9年好這樣浪費？女方這手算極輕了」、「是因為女生是富二代吧？不然誰理她」。

▲▼網友回應。（圖／翻攝自PTT）