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頂呱呱推優惠券！他求必點：吃什麼才內行　老饕曝本體「是它」…50%人激推

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼頂呱呱推出呱呱包搭配薯條優惠組合。（圖／頂呱呱提供）

▲鄉民問去頂呱呱吃什麼才內行。（圖／頂呱呱提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重創全台經濟，政府於是研擬發放振興券刺激消費。台灣本土連鎖炸雞「頂呱呱」就推出「振心優惠券」，共有22項爆殺優惠，地瓜薯條、阿勇雞塊等商品都是買1送1，另外還有加1元就多1件等4大優惠，吸引許多人前往吃炸雞。就有網友發文問「頂呱呱吃什麼才內行？」引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「頂呱呱吃什麼才內行？」文中表示，「在地速食品牌頂呱呱，請問第一次吃要點什麼才內行、不會像菜逼八R？各位鄉民會去頂呱呱點什麼吃？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，馬上受到鄉民歡迎的不是炸雞，而是包著香菇糯米飯的「呱呱包」，幾乎每3個人就有1個人推，「呱呱包才是本體」、「呱呱包沒有之一」、「呱呱包真的好吃」、「呱呱包抽掉牙籤那裡最脆」、「單點呱呱包，其他都不要」、「呱呱包（油飯包）很酥脆好吃，前天才買來吃。」

▲▼頂呱呱一公斤雞。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱是本土連鎖炸雞品牌。（圖／頂呱呱提供）

不過也有人推其他項產品，從餐點到飲料湯品都有網友支持，「當然是辣味雞塊」、「辣味雞塊屌打所有炸雞」、「呱呱包、口袋披薩、紅茶雪泥，還有我愛甜甜包」、「我覺得哈燒烤腿好吃」、「絕對是紅茶雪泥」、「最近發現他的湯不錯」、「辣味炸雞+甜甜包。」

頂呱呱的「振心優惠券」活動至5月31日，其中，買1送1組合包括4款人氣商品地瓜薯條、香烤雞翅、可口可樂以及阿勇雞塊。「89元銅板價」共有6組優惠，並由2款點心及1杯飲料組合而成。「吃飽吃滿139元」則是可以吃到2份主餐、2份點心以及1款飲品。至於「加1元多1件」打出6款人氣點心，只要多加1元就可以多喝1杯飲料。

頂呱呱振心優惠券限定周一至周四下午2時到5時可以使用，國定假日除外，民眾只要至全台門市出示優惠券，無論是透過LINE、FB、簡訊、E-MAIL等方式獲取，通通可以享有該優惠。

▼頂呱呱推出「振心優惠券」。（圖／頂呱呱提供）

▲▼頂呱呱推出「振心優惠券」。（圖／頂呱呱提供）

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