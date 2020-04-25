日本內閣職員驚傳染疫...防疫指揮官與他「密切接觸」今起居家隔離！

▲經濟再生相西村康稔。（圖／翻攝自西村康稔推特）



記者王佩翊／編譯

日本經濟再生相西村康稔自疫情爆發後，受首相安倍晉三指派擔任新冠肺炎防疫對策大臣，然而24日日本內閣一名官房職員驚傳確診，曾與他共同進行視察工作的西村康稔也因此受到影響。目前西村康稔已根據日本國立傳染病研究所20日修訂的親密接觸者定義，取消今日的記者會，進行居家隔離。

綜合日媒報導，一名40多歲的男性官房職員21日開始出現發燒症狀，24日確診感染新冠肺炎，雖然該名職員發燒就請假在家休息，但是由於西村康稔曾經在19日與該職員前往東京大學醫學部附屬醫院進行視察，根據國立傳染病研究所最新修訂的定義，「出現症狀的兩天前曾與該患者在1公尺內接觸超過15分鐘的人」為親密接觸者，西村康稔已經取消今日的記者會，進行居家隔離。

内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策推進室の職員１名が新型コロナウイルスに感染しました。この職員の一刻も早い回復とご家族や同僚が感染していないことを祈っています。この職員は19日の私の視察に随行してくれていました。私は、症状もなく元気ですが、念のため、自宅待機します。 — 西村 やすとし (@nishy03) April 25, 2020

目前政府尚未決定西村在居家隔離期間是否要繼續工作以及居家隔離何時結束，而這也是日本首位居家隔離的大臣。此外，該名職員工作的辦公室已進行全面消毒作業，同辦公室職員則改為在家上班。

對此，西村康稔也在自己的推特上表示，自己雖然沒有出現症狀，身體也十分健康，但為防萬一將會進行居家隔離，同時祈禱確診職員能盡快恢復健康。

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