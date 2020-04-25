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川普發言衝擊…紐約市「消毒劑中毒」個案激增　18小時接30件

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）發言惹議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前「可將消毒水注入體內治療新冠肺炎」的言論，引發各界抨擊，公衛專家也急著呼籲民眾不要隨意嘗試。沒想到就在此話一出的短短18小時內，紐約市就接獲30起疑似攝取居家清潔劑中毒的案件，所幸中毒者目前均無大礙。

川普23日提到醫療團隊或許可以研究，將消毒劑注入體內，治療新冠肺炎，儘管公衛專家急著滅火，還是出現了民眾食用清潔劑中毒的案件。根據《紐約每日新聞》報導，在23日晚間9時至24下午3時之間，短短18小時內就接獲30起清潔劑中毒案件，比去年同期多了17件，所幸目前並無人因此死亡。

肺科醫師、全球公衛政策專家普塔（Vin Gupta）表示，任何劑量的清潔劑都不適合注射或攝入體內，即使少量也有可能致命，這種發言「是不負責任且危險的」。紐約市衛生專員巴波特（Oxiris Barbot）也在推特表示，絕不能從嘴巴、耳朵、鼻子，或任何方式食用消毒劑，「這會讓人面臨巨大的風險。」

川普24日則在白宮回應稱，自己是以諷刺的口吻（being sarcastic）向記者提問，想觀察會有什麼反應。

►「注射消毒水」療法惹議！川普口無遮攔　白宮擬「阻止總統」出席簡報會
►川普回應「消毒劑注體內」驚世療法！大嘆無奈：只是想看有什麼反應

►偷偷分享少女秘密！

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