台鐵車長發燒二採！4/20執勤路線曝「與2名軍人同處一車廂」

▲台鐵規定，執勤人員與旅客都需配戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國磐石艦隊爆出群聚染疫，台鐵高雄運務段車長16日與確診官兵同時上屏東某健身房，昨日傳出有發燒、肺浸潤症狀，目前正在等待二採結果。台鐵產業工會表示，該員20日執勤貨物列車長，當日運送物資時，與2名軍方隨行人員待在同一車廂，下月台後又遇到2名車長，他也曾進加祿站行車室內休息。

交通部台鐵局表示，高雄運務段車長於4月16日曾和敦睦艦隊確診者同在一健身房運動，4月20日被通知做篩檢，4月22日檢測陰性，昨(4/24)日至醫院做第二次篩檢，尚待檢驗結果。

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台鐵產業工會表示，該員4/20被通知做篩檢，4/22檢測陰性，4/24至屏東輔英醫院做第二次篩檢，因發燒38度且肺部有些許浸潤現象，目前被留置醫院。

▲磐石艦隊爆出群聚染疫。（圖／資料照）

台鐵產工表示，目前已知該名台鐵車長4/17例假，4/19便乘709次莒光號至台東，4/20值乘貨物列車至潮州，4/21即停班請其居家自主管理，期間接觸2名車長，2名軍方押運人員，於加祿站調車時進入行車室休息。

台鐵產工秘書長魏豫綾表示，該員執勤貨物列車長當日，列車第一節車廂為司機員，中間車廂擺放貨物，他與2名軍方隨車人員一同待在最後一節車廂，且該員在加祿站調車時曾下車，行經月台時有遇到另外2名車長，期間也有與同事聊天，不過依規定都需要配戴口罩，目前無法確認該員是否遵照規定。

台鐵局表示，已知接觸的相關人員已通知加強自主健康管理。相關辦公環境及值勤列車均已完成消毒工作。將密切追蹤及掌握該名車長二篩結果，並將確實依CDC規定辦理。

▲交通部長林佳龍今日視察防疫旅館。（圖／記者林敬旻攝）

交通部長林佳龍表示，該員因為曾接觸過磐石艦隊確診官兵，因此已配合疫調，由於他出現發燒症狀，因此暫時留院等待二採結果，預計今天就會出爐，針對他所接觸過的人，已要求進行自主健康管理，相關接觸環境也會進行消毒。

林佳龍表示，該員為貨物列車長，接觸對象較單純，沒有接觸到旅客，但他曾出入過幾個車站，也有接觸過台鐵其他同仁，目前已要求2名車長自主健康管理。

▲進入台鐵大樓一律必須戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵產工表示，目前不論司機、車長、車勤及站員，在非乘務時間都會在各站的宿舍休息室休息，但宿舍休息室目前的消毒換床單是每三日一次，超過10人一起使用同個房間寢具，依照研究指出，新冠病毒在環境中存活能多達三天。

台鐵產工呼籲，應儘速請台鐵局針對員工部分加強各地宿舍的清潔頻率，由三天改為每日換洗床被單，防患未然，讓所有同仁在執勤後能安心休息；同時針對旅客部分應該要明確向大眾說明車廂消毒的情形。