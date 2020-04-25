中緬「流彈事件」後　兩國防長通話：加強邊境管控





▲中國大陸國防部長魏鳳和。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

針對新冠肺炎疫情和近日邊境局勢動盪，據《中國政府網》24日晚公告訊息，中國國防部長魏鳳與緬甸國防部長盛溫進行通話。魏鳳表示，中國軍隊願同緬方加強抗疫合作和邊境管控，共同遏制疫情在邊境地區蔓延。

魏鳳強調，在習近平主席親自指揮、親自部署下，經過艱苦卓絕的努力，中國度過了抗疫最困難時期，疫情防控向好態勢進一步鞏固。盛溫除在回應中，感謝中國的努力，也表示緬方願同中方繼續保持溝通，進一步加強疫情防控合作。

▲24日傳出在23日晚，緬甸3發砲彈和數枚子彈落入中國境內，擊中學校、汽車等，導致邊貿口岸緊急關閉。（圖／翻攝央視）

值得注意的是，在該訊息公告前，23日晚間緬甸北部邊境城鎮木姐發生武裝衝突，在一座加油站受到襲擊的過程中，有炮火波及中國大陸雲南省的邊境城鎮姐告。

據央視報導，一共有3發砲彈及數發子彈落入中國境內，擊中了學校等建築物，所幸暫無人員傷亡消息。受此影響，中緬姐告邊貿口岸已暫時關閉。

這也是繼2018年5月，一枚來自緬甸的火箭彈落入中國境內爆炸後，兩國邊境再次發生類似事件，中國官方當時還曾經向緬甸提出交涉，要求衝突各方克制。

與此同時，4月24日，中國也對緬甸啟動「醫療外交」，於上午由中國軍隊抗疫醫療專家組6人，乘坐空軍飛機抵達仰光機場，隨機還包括中國軍隊援緬的抗疫物資，包括新冠病毒核酸檢測試劑盒（PCR法）、醫用防護口罩（KN95）、醫用外科口罩等。

▼中國軍隊醫療專家組抵達緬甸仰光機場，並帶來防疫物資。（圖／取自央視）

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