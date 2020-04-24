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為善不欲人知！　一通來自美國加州神秘電話揭露暖警善行

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▲屏東縣枋寮分局佳冬分駐所警員陳宏昌替加州華裔男子處理釘子刺破輪胎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮分局佳冬分駐所警員陳宏昌替加州華裔男子處理釘子刺破輪胎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近日屏東縣政府警察局接獲一通來自加州華裔人士的電話，指過年期間騎自行車挑戰環島不幸爆胎，正當其一籌莫展時，警員伸出援手，讓他順利完成環島之旅。為表達對警員敬意，致電警察局表達感謝，望能表揚獎勵警員。讓佳冬分駐所警員陳宏昌為善不欲人知的行為曝光。

▲屏東縣枋寮分局佳冬分駐所警員陳宏昌替加州華裔男子處理釘子刺破輪胎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼加州華裔男子與警員陳宏昌合影。

▲屏東縣枋寮分局佳冬分駐所警員陳宏昌替加州華裔男子處理釘子刺破輪胎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這位長期居住加州華裔男子，雖來台灣多次，卻沒有環島的經驗，趁過年期間環島遊台旅行，當天計畫從屏東騎到墾丁時，輪胎就碰到釘子爆胎，卻因許多店家提早結束營業，正當無計可施，恰巧經過佳冬分駐所，立即入內求援。

枋寮分局佳冬分駐所警員陳宏昌見他神色疲憊，趕緊先提供飲用水及水果禮盒供其果腹，更設法聯絡車行老闆協助修理自行車，讓他可以順利進行旅程。

這名加州華裔男子獲得警方大力協助，對台灣濃濃人情味留下深刻印象，離開時特與佳冬所警員合影留念，並留下聯繫方式，旅途過程中警員陳宏昌時刻關心其動向及其安全，為這次環台之旅留下深刻又溫馨的回憶。

枋寮分局長黃國源讚許陳員此「為善不欲人知，為善最樂」的行為，「一份小小愛心，帶給需要的民眾，就是大大溫暖！」主動提供協助，讓「警察工作」更具價值，是位名符其實的暖警。

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