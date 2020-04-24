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屏東can help！　1800套「TAIWAN BOX」抗疫防護箱贈全國醫療院所

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▲屏東縣政府協助邱豑慶等三位醫師量產抗疫防護箱，首批1800套捐贈給國內醫療院所使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府協助邱豑慶等三位醫師量產抗疫防護箱，首批1800套捐贈給國內醫療院所使用 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為保護全國第一線醫護人員，屏東縣政府協助邱豑慶等三位醫師量產「TAIWAN BOX」抗疫防護箱，首批將生產1800套優先供國內醫療院所使用，24日由屏東縣長潘孟安代表捐贈給衛生福利部，把3位醫生的無私奉獻化為大愛。

▲屏東縣政府協助邱豑慶等三位醫師量產抗疫防護箱，首批1800套捐贈給國內醫療院所使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼捐贈抗疫防護箱儀式。

▲屏東縣政府協助邱豑慶等三位醫師量產抗疫防護箱，首批1800套捐贈給國內醫療院所使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這1800套「TAIWAN BOX」抗疫防護箱中，生產廠商恩德集團捐贈300套，屏東縣政府加碼認捐1500套，捐贈記者會上並播放縣府協助拍攝的教學影片，方便醫護人員參考使用。

潘孟安縣長表示，「TAIWAN BOX」抗疫防護箱代表的不只是台灣醫師為全球醫護人員的安全設想，還有屏東與國家隊站在同一陣線的心意，未來順利量產也可以提供給國際間需要的國家，「屏東can help」！

為了保護第一線醫護人員於執行插管急救時免於飛沫噴濺風險，及考量許多醫院沒有影像式喉頭插管設備，恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶、花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇、台中曼齡診所黃致遠等3名專科醫師，自掏腰包研發抗疫防護箱，2月初測試完成後，即公開設計圖給各國醫護無償下載使用，迄今已有16、7個國家採用。

今天的捐贈記者會由衛生福利部主任秘書鄭舜平、台灣麻醉醫學會理事長陳坤堡、恩德集團董事長廖文嘉、屏東縣醫師公會理事長鄭英傑及屏東縣內各醫療院所等代表共同見證，邱豑慶醫師與黃致遠醫師也首次同台亮相，感謝潘縣長及衛福部的支持。

目前防護箱已正式命名為「TAIWAN BOX」抗疫防護箱，每箱包裝箱上都會貼上由卷卷製造所設計的「台灣屏安」貼紙，以屏東農產（綠）、花卉（黃）、水果（粉紅）為基礎色調，清楚讓大家知道這是來自「TAIWAN PINGTUNG」。

邱豑慶醫師說，他們終極目標是希望「TAIWAN BOX」抗疫防護箱變成拋棄式，雖然有些人希望可以清洗消毒後再使用，但畢竟病毒難料，負責善後處理的大多都是護理人員或清潔人員，最好還是拋棄式，且符合環保規範，如此可以減少他們受到感染的風險。

潘縣長表示，現在先拚出「TAIWAN BOX」第一批產量出來，縣府也會繼續協助邱醫師等人尋求更平價的材質，讓「TAIWAN BOX」更為普及化，成為醫事人員的保護罩。

※「TAIWAN BOX」抗疫防護箱教學影片，可至雲端下載：
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qxsJhN1v1wdCdlHbwznOyrUnbMUi-kgc

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