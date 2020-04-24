偏鄉公車1小時才1班　兩國中生走10公里路返家…腳磨破皮

▲屏東縣內埔警分局赤山派出所警員羅吉良載國中生騎腳踏車返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2名國中生從屏東縣萬巒鄉搭客運班車到內埔買書，遲遲等不到回程班車，兩人眼見黃昏，走路近10公里的路返家，其中一名女學生走到腳皮磨破疼痛不已，站在派出所前徘徊，警方上前關心，了解原委，提供茶水及梳洗一番後，載他們到腳踏車停放處，騎腳踏車順利返家。

日前有2名青少年在內埔警分局赤山派出所前不停徘徊，警員羅吉良察覺有異，主動前往關心。

請繼續往下閱讀...

經警方了解，郭姓女學生及潘姓男學生兩人就讀某國 國中，假日相約到內埔市區購買升學參考書籍，順道前往通訊行修理手機，他們先將腳踏車停放佳佐所附近，之後便搭乘客運前往內埔市區。

等情辦完後，原定搭乘客運班車返程，但在內埔媽祖廟前等待許久，卻苦等不到公車，兩人決意步行返家，兩人走了90多分鐘，行經赤山派出所前時，郭女雙腳早已磨破疼痛不堪，站在派出所前休息，等疼痛感消失。

郭女表示，本以為距離不遠，才決定走路回家，沒想到雙腳不堪負荷，加上父母親均上班聯繫不上，當看到派出所的招牌後，他們才暫時鬆了口氣。潘男感謝員警的幫助，也表示以後會事先掌握客運的接送時刻及乘車處，避免再度發生類似的窘況。

分局長蔡耀順肯定羅員秉持同理心協助載送學生，縮短兩人的返家路程，積極為民服務圊神，值得員警學習，也呼籲民眾，外出遊玩時，如欲搭乘各項大眾運輸工具，宜事前規劃乘車路線，並掌握搭乘時刻，確保旅途順遂、平安。

►「Her」好廚特賣