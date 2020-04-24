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佳樂水衝突！台籍4釣客持「置竿架」猛刺西國衝浪客…他胸口爆血倒地哀號

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▲▼墾丁佳樂水衝浪。（圖／記者于佳云攝）

▲屏東佳樂水一名西班牙籍衝浪客遭4名台籍釣客刺傷，事後他決定求償200萬。（圖／資料照）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東佳樂水海灘2017年間發生一起衝浪客遭釣客刺傷事件！一名西班牙籍衝浪客里歐（化名）因勸導吳姓男子等4名釣客更換釣魚地點，遭對方以2公斤的鐵製置竿架「猛刺攻擊」，痛到倒地。里歐認為，李男等4人應連帶賠償共200萬元，日前判決結果出爐，法官判里歐獲賠104萬6462元為適當。

判決指出，吳男與李男、蔡男、曾男4人一起前往佳樂水釣魚，孰料，里歐此時出面提醒他們沙灘上14座置竿架的釣魚線「可能會造成衝浪客不慎拌纏，會有危險」，要求他們更換釣魚地點，不過4人卻拒絕；里歐遭拒便返回車上拿剪刀，到海中剪斷所有釣竿的釣線，而吳男4人見狀氣炸，一旁民眾也發現雙方可能會起衝突，便請警方到場處理，事後警方認為無異狀便隨即離去。

燃而，吳男一行4人見警方離去，決定洩恨，見里歐剛衝浪完上岸，吳男先行拿起鐵製置竿架，用尖端處朝里歐攻擊，一旁李男、蔡男、曾男隨後也跟著加入攻擊，最後一擊是吳男直接刺進里歐的左前胸腔，害里歐當場劇痛倒地、大聲尖叫，現場目擊民眾趕緊衝上前勸阻，才及時阻止悲慘事件發生。

里歐事後血流不止仍忍痛自行開車救醫，經醫師診斷後確認受有多處穿刺傷、骨折、氣胸等嚴重傷害住進加護病房，所幸就醫後撿回一命，而他認為自己是因為「不法侵害」導致工作有所損失，再加上身心痛苦、開庭耗費時日等，求償200萬元。

法官審酌一切情形後，認為里歐的傷勢情形與李男4人有相當因果關係，另外考量雙方經濟狀況，判李男等4人連帶得賠償104萬6462元為適當，全案可上訴。


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