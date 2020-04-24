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川普獻計「消毒水注入體內」　醫學專家打臉：請以正確方式來解決疫情

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普想試試看消毒水注入體內殺菌。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國國土安全部副部長布萊恩（Bill Bryan）日前於白宮例行疫情簡報會上表示，實驗研究發現陽光可以有效殺死病毒，且在不同溫度下病毒存活的時間也不同。隨後美國總統川普立即上台表示要布萊恩試試看這項試驗，同時竟然也說，如果將漂白劑或消毒劑注入人體裡面的話，不知道能不能有效殺菌，一番言論讓底下媒體看傻眼。

根據CNN報導，當布萊恩講完陽光也許可以有效殺死病毒，因此希望可以藉此放寬社交距離的規定後，川普也馬上衝上台鼓勵布萊恩測試看看，甚至表示「可以用紫外線或其他作用較大的光線照射人體試試看」，且途中也不停轉過去問布萊恩「你說你會測試看看吧？」

▲▼川普白宮記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮目前固定舉行疫情簡報會。（圖／達志影像／美聯社）

沒想到川普隨後竟然又脫口表示，希望能將消毒劑或漂白水之類的東西注入人體內進行清潔並殺死病毒，還呼籲布萊恩應該要找一些醫生來參與此項計畫。

不過，在小布希時期曾擔任過白宮醫療諮詢服務的喬治華盛頓大學醫院的心臟病專家強納森（Dr. Jonathan Reiner）則表示，「川普所說的消毒水或光療都沒有任何意義，每個人包括總統都希望有一個快速解決疫情的方式，但事實上就是沒有快速解決的方案，我們必須以正確方式來做。」

美國布朗大學的博士梅根（Megan Ranney）也指出，這樣做可能只會導致皮膚曬傷、皮膚癌或其他危險的後果，「我認為讓自己暴露在高強度紫外線下無法保護您免除受到新冠肺炎的傷害，希望人們不要認為這是一種奇蹟療法。」

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