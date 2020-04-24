F-35太貴了！洛馬回頭開拓F-16市場　新客戶在非洲、南美洲與東南亞

▲F-16V戰鬥機(F-16 Fighting Falcon)。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃聖庭／綜合報導

軍武大廠洛克希德馬丁所開發的F-16戰鬥機問世超過40年，如今又打算擴展生產計劃。公司財務長波森里德(Kenneth Possenriede)表示，由於許多國家經濟狀況無法負荷F-35，改良過後的F-16將會是客戶最佳的選則，已經有非洲、南美洲與東南亞國家有興趣。分析師推測，未來可能訂購F-16的國家可能是波札那、阿根廷、智利以及印尼。

▲F-35A是這系列最便宜的型號，單價也高達8240萬美元。（圖／路透社）

根據《防衛新聞》(Defense News)報導，波森里德21日向投資者表示，F-16在國際訂單會有新一波的熱潮，有些非洲、南美洲與東南亞地區國家對這架戰機有濃厚興趣，「畢竟現階段許多客戶沒有財力購買F-35，F-16就會是一個很好的選擇，也是客戶未來升級到第五代戰機中的最佳媒介。」

波森里德補充說明，F-35最近受到新冠肺炎影響，造成供應鏈中斷，導致延後交付期程，相比之下F-16的生產線受到疫情影響較小。

▲F-16V可配備飛彈有AGM-65B小牛飛彈、AIM-9X超級響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈、MK-82炸彈、MK-84炸彈、GBU-12炸彈。（圖／記者呂佳賢攝）

洛馬2019年將F-16生產線從德州的沃思堡轉移到南卡州的格林維爾，負責產製巴林訂購的16架Block 70戰機，也就是與台灣合作研發的F-16V。巴林的訂單之後，陸續還有保加利亞訂購8架，斯洛伐克14架，以及台灣也有66架戰機。

根據報導，航太諮詢顧問公司蒂爾集團(Teal Group)的航空業分析師艾波拉費(Richard Aboulafia)認為，洛馬已經多年擱置F-16後續研發計畫，將重點都放在F-35上，但回歸國際市場現實上，大部分國家財力其實無法負擔F-35的費用。

艾波拉費表示，F-16訂單能達成的機率很大，他推測潛在客戶方面，非洲可能是波札那，因為近期內已經有摩洛哥與埃及購買；南美洲方面，洛馬其實長期有試圖出售給阿根廷，另一個選項也可能是智利；東南亞的部分，最有可能的國家則是印尼。

