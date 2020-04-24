快訊／譚德塞、馬克宏領銜！WHO發起「全球合作計劃」　加速疫苗研發

▲WHO發起全球合作計畫，加速新冠肺炎（COVID-19）疫苗研發。（示意圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與法國總統馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩、蓋茲基金會共同發起全球合作計劃，加速研發生產並公平分配新冠肺炎（COVID-19）疫苗、診斷工具和治療方法，讓全球所有人都可以獲取這些針對新冠肺炎的相關用品。

▲譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發起了全球合作計畫。（圖／翻攝自Facebook／WHO）

WHO官網上公布啟動儀式的致詞逐字稿指出，「我們正在協調一項針對4種針對COVID-19的療法的安全性和有效性的全球性試驗」世界需要這些工具，並且需要它們的快速發展。過去的經驗告訴我們，即使有工具可用，也不是所有人都能平等使用。

▲ 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也是全球合作計畫發起人之一。（圖／路透社）

「我們將攜手合作，以新的方式共同確定挑戰和解決方案。我特別感謝馬克宏（Emmanuel Macron）總統，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）主席以及比爾和梅琳達·蓋茲（Millinda Gates）在共同主領導這次計畫。我們也感謝許多世界領導人的支持」。

►氣炸鍋「大全配」！特價只要2,788元～