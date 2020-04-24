疫情衝擊中國留美學生人數　美大學收入「恐減少150億美元」

▲中國留學生一直是美國大學的國際學生主力。（示意圖／翻攝google map）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，中國大陸學生就讀美國高等教育機構的意願下降，這也使美國大學約150億美元（約新台幣4511億元）的收入會受到影響。根據美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission）21日發布的報告顯示，中國大陸學生在2020-21學年對美國高等教育的需求將減少。

根據《南華早報》報導，受到疫情影響，中國留學生從美國大學退學、取消就讀或延遲就讀的情況將增加，加上許多美國的大學重新開放的時間、各國邊境的開放時間上仍有許多不確定性，後果將是嚴重的。據悉，向美國公立大學支付的所有學費中，有近1/3來自國際學生。

過去十年來，中國留學生一直是美國大學的國際學生主力。根據美國國際教育協會（Institute of International Education）數據顯示，2018年有36萬9548名中國學生就讀美國高等教育學程，比九年前多出兩倍多，中國留學生2018年總共繳納150億美元學費。

在新冠肺炎疫情的影響下，各國紛紛關閉邊境，除了各大行業受到重創，也影響到留學生的求學，目前全球累計共265萬9557例確診，18萬5494例死亡。